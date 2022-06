Parco Somaini, partita la bonifica e la messa in sicurezza

Sembra essere partita la bonifica del terreno che dovrebbe far parte del Parco Somaini.

La bonifica segue di qualche settimana lo sgombero di diversi nuclei di senza fissa dimora che avevano cosparso il terreno di ogni tipo di rifiuto.

Purtroppo è quanto accade sistematicamente quando vengono di fatto tollerate dalle istituzioni locali situazioni create da persone prive praticamente di tutto e di conseguenza costrette a vivere loro malgrado in ambienti malsani e privi di tutto ad iniziare dall’acqua ad altre servizi minimali per poter vivere e lì c’erano persino donne con minori e per di più in stato di gravidanza avanzata.

L’area in questione dovrebbe appartenere a privati e quindi la spesa necessaria al lavoro di bonifica e di messa in sicurezza a loro carico.

Si prevede, almeno stante le foto che sarà installata una recinzione più sicura di quella ormai ridotta un colabrodo che è stata rimossa.

Purtroppo la realizzazione di alloggi “si fa per dire” va impedita alle prime segnalazioni cercando di dare risposte attraverso il Dipartimento delle Politiche Sociali sia del Comune di Roma che del Municipio.

Da qui anche la richiesta da parte dei residenti del quartiere di un monitoraggio frequente di un’area che presenta ancora situazioni con baracche di fortuna, come quelle “stante le segnalazioni che arrivano” esistenti, sembrerebbe, all’interno dell’ex Teatro tenda Nuovo Pianeta, su cui sappiamo, essere stato attenzionato dalla Giunta Munipale per un recupero del bene a favore della cittadinanza.

Sul teatro pende da oltre un decennio un ricorso del vecchio gestore presso il TAR Lazio e su cui aspettiamo un aggiornamento della situazione che dovrebbe essere fornita in queste settimana dall’Assessore Sergio Scalia che ci sta lavorando.