Parco Talenti, dopo 25 anni le opere passano al Comune: ora la sfida del centro polifunzionale

Un passaggio atteso da anni che segna un cambio di passo per uno dei quadranti più popolosi del Municipio III.

A Montesacro Alto, le infrastrutture viarie comprese tra via della Bufalotta, via di Casal Boccone e via Ugo Ojetti tornano ufficialmente sotto il controllo pubblico.

Strade, marciapiedi e parcheggi passano così alla gestione diretta di Roma Capitale, ponendo fine alle lungaggini legate alle convenzioni private per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

La consegna riguarda opere dal valore complessivo di circa 35 milioni di euro e restituisce alla città una rete infrastrutturale strategica.

In particolare, entrano nel patrimonio comunale circa 8 chilometri di viabilità, comprensivi di nuove rotatorie pensate per migliorare la fluidità del traffico locale, oltre 40mila metri quadrati di parcheggi pubblici e il completamento dell’arredo stradale, in continuità con le aree verdi del Parco Talenti.

Un risultato che, secondo i consiglieri di Italia Viva, rappresenta solo un primo traguardo. In una nota congiunta, Casini, Leoncini e Marziali parlano della chiusura di «una lunga fase di incertezza» e rilanciano sulle prossime priorità per il quartiere. «Ora è fondamentale guardare avanti – sottolineano –. Tra le opere ancora da realizzare, il centro polifunzionale riveste un ruolo strategico».

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare questa infrastruttura in un vero punto di riferimento per la zona, capace di ospitare attività sociali, culturali e servizi di prossimità, diventando il cuore di un’area densamente abitata e in continua crescita.

La consegna delle strade rappresenta l’ultimo tassello di un percorso avviato diversi anni fa. Nel 2018 erano stati consegnati il Centro anziani e 25 ettari di parco pubblico; nel 2024 è stata la volta dei Casali del Borghetto San Carlo; nel 2025 il passaggio della rete fognaria.

Con l’urbanizzazione primaria completata a gennaio 2026, si chiude ora una fase decisiva per l’integrazione definitiva di Montesacro Alto nel tessuto urbano della Capitale.

