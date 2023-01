Parco Tormarancia, Bruno (M5S): “Mancano segnaletica e irrigazione”

“Ho presentato due interrogazioni all’assessore all’Ambiente per sapere quando l’amministrazione intende intervenire sulla segnaletica orizzontale e verticale per garantire una maggiore sicurezza nell’entrata e uscita dei cittadini dal Parco di Tor Marancia all’altezza dell’ingresso Afa 3 e quando verrà predisposto un sistema di irrigazione dei nuovi alberi piantati nel Comprensorio del Parco di Tor Marancia”.

“In questi mesi stiamo assistendo a un grande pericolo per pedoni e automobilisti nell’attraversamento di via di Grotta Perfetta e via Vittore Carpaccio per accedere al Parco. Inoltre, non è stato previsto un sistema idrico di irrigazione dei nuovi alberi piantati nel Comprensorio del Parco di Tor Marancia. Chiedo risposte precise e tempestive al Municipio”.

Lo dichiara Matteo Bruno, Consigliere M5S del Municipio Roma VIII.