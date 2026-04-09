Parco Volusia, l’ultimo “polmone” è pronto: inaugurato il bosco urbano contro lo smog

Laddove una volta si temeva l’avanzata delle betoniere, oggi crescono lecci, bagolari e lentischi.

Questa mattina il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tagliato il nastro del nuovo bosco urbano all’interno del Parco Volusia, nel Municipio XV.

Un intervento simbolico ma concreto che segna la tappa finale di “Forest for Rome“, il piano di microforestazione diffusa che ha l’ambizione di cucire un nuovo tessuto verde in ogni angolo della Capitale.

La sfida dell’aria: 30 tonnellate di CO2 in meno

L’ultimo tassello del mosaico verde si estende su circa 400 mq tra via Casalattico e via Veientana.

Un piccolo ecosistema composto da 25 alberi e 16 arbusti che, una volta raggiunta l’età adulta, saranno in grado di “mangiare” oltre 30.000 kg di anidride carbonica all’anno.

A livello cittadino, il bilancio del progetto è imponente:

375 alberi totali messi a dimora.

240 arbusti piantati nei vari municipi.

15 moduli di microforestazione completati.

Dallo spettro della speculazione alla rinascita dei casali

L’inaugurazione è stata l’occasione per il Sindaco di ricordare la battaglia politica legata a questo quadrante. «All’inizio della consiliatura abbiamo sbloccato i lavori e scongiurato una speculazione edilizia che avrebbe snaturato la vocazione naturalistica di questo luogo», ha sottolineato Gualtieri.

Ma il futuro del Parco Volusia non è solo fatto di alberi. Il Campidoglio ha infatti sbloccato la gara per la ristrutturazione dei casali storici presenti nell’area.

L’obiettivo è consegnarli alla cittadinanza entro il prossimo anno, trasformando i vecchi manufatti in centri di aggregazione che andranno di pari passo con la forestazione dell’area.

Alfonsi: «Più ombra e meno rumore nelle aree critiche»

L’Assessora all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha posto l’accento sulla funzione sociale e climatica di questi interventi. «Abbiamo scelto aree dove la qualità dell’aria deve migliorare o dove il traffico è elevato. Questi microboschi aiutano a mitigare la temperatura e attutire i rumori, creando oasi di benessere per bambini e anziani».

Per il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, la giornata di oggi rappresenta il consolidamento di una visione che mette il verde pubblico al centro della riqualificazione delle periferie nord, trasformando i parchi da semplici prati in aree di biodiversità attiva.

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