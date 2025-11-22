Parioli, Grab: i residenti portano il Comune in strada per misurare la pista contestata

Metro alla mano, residenti e tecnici del Comune si sono ritrovati “Vis-à-vis” lungo via Panama per misurare, discutere e osservare dal vivo ogni punto critico della ciclovia dei Parioli, diventata ormai il simbolo delle tensioni attorno al Grab, il Grande raccordo delle bici.

Sopralluoghi serrati nei giorni scorsi, quelli effettuati e voluti dal gruppo Sos Panama che, dopo settimane di proteste, è riuscito a portare in strada ingegneri, architetti e amministratori per un confronto diretto.

A guidare la delegazione c’erano Giovanni Zannola (Pd), presidente della commissione Mobilità, insieme a Tommaso Amodeo per l’Urbanistica.

Con loro l’ingegnere Alessandro Fuschiotto di Roma Servizi per la Mobilità, vari tecnici, il consigliere municipale Marco Pineschi (Pd) e il consigliere comunale Valerio Casini (Italia Viva).Un confronto serrato, articolato su quattro nodi principali che ora confluiranno in un tavolo tecnico con priorità alta.

Strada troppo stretta e incidenti ricorrenti

Il primo problema è subito evidente: il restringimento della carreggiata, soprattutto all’altezza di piazza Cuba. Nonostante una prima correzione del cordolo, la strada resta di fatto a una corsia.

«Così è pericoloso — spiegano Benedetta Contardi e Rocco Gaudioso di Sos Panama — e chi deve svoltare verso viale Romania rimane imbottigliato».

I tecnici propongono di spostare la mezzeria per guadagnare spazio, ma i residenti osservano che le misure non raggiungerebbero comunque gli standard regolamentari.

A confermare le preoccupazioni, un incidente proprio durante il sopralluogo: uno scooter finito a terra nello stesso punto dove, dieci giorni fa, si era verificato un sinistro analogo.

Al semaforo la carreggiata si stringe ancora

Seconda criticità: il tratto del semaforo pedonale, dove tra cordoli, rastrelliere per monopattini, marciapiedi allargati e pista ciclabile, lo spazio per le auto scende a 4,40 metri.

I tecnici difendono la soluzione: «L’obiettivo è far rallentare i veicoli e aumentare la sicurezza dei pedoni». Una scelta coerente, ha ribadito Zannola, con i dati sulla velocità e gli incidenti a Roma.

Il cordolo da 1,40 metri verso via Salaria

In discesa verso via Salaria, la pista continua ad avere accanto un cordolo largo 1,40 metri, che sottrae ulteriore spazio alla carreggiata.

Un residente propone una soluzione drastica ma efficace: togliere i parcheggi in linea dal lato della pista e spostarli a spina su quello dei palazzi. Una proposta che ha suscitato interesse tra i tecnici.

Perché far partire la ciclovia dal Parco Rabin?

Ultimo nodo, la scelta di far partire la ciclovia dal Parco Rabin. «Il Grab non entrerà in Villa Ada — ricordano i residenti — quindi non ha senso far iniziare qui il tracciato».

L’alternativa sarebbe avviare la pista da via del Canneto, 50 metri più su, liberando così spazio prezioso per carreggiata e parcheggi.

L’unico punto condiviso

Su una cosa, almeno, tutti si sono trovati d’accordo: ripristinare il doppio senso su via Lisbona, così da alleggerire i flussi che oggi convergono su via Panama.

Il sopralluogo si chiude con un impegno: valutare rapidamente le modifiche possibili, con un tavolo tecnico che dovrà stabilire cosa si può correggere, in quali tempi e a quali costi.

Intanto, la ciclovia resta sotto osservazione, insieme alle preoccupazioni — e alle proposte — dei residenti.

