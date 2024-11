Parlamentari e amministratori locali di FdI in sopralluogo all’impianto TBM di Rocca Cencia

Da diversi giorni si assiste a tensioni crescenti presso l’impianto di smaltimento rifiuti di Rocca Cencia, che hanno portato dapprima il 18 novembre ad una manifestazione di fronte ai cancelli dell’impianto, per continuare mercoledì 20 novembre, con l’arrivo di un folto gruppo di rappresentanti istituzionali di Fratelli d’Italia.

Una delegazione di Fratelli d’Italia, guidata dal Presidente del VI Municipio Nicola Franco, accompagnato da alcuni consiglieri ed assessori municipali, nonché dal vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e dai deputati Luciano Ciocchetti e Massimo Milani, e dal senatore Andrea De Priamo, anch’essi tutti appartenenti ai gruppi parlamentari di FdI, si è infatti presentata fuori dell’impianto TMB di Rocca Cencia per effettuare un sopralluogo alla struttura, dopo che nei giorni scorsi era aumentata in maniera esponenziale la preoccupazione dei residenti, che avevano iniziato ad avvertire un aumento dei miasmi provenienti dall’impianto di smaltimento.

La consigliera capitolina Francesca Barbato, alla quale non è stato consentito l’ingresso all’impianto per partecipare al sopralluogo ha aggiunto che “Sembrerebbe anche, ma su questo protocollerò domani richiesta di accesso agli atti, che la quantità di rifiuti giornalmente conferita sia superiore a quella prevista da una gestione compatibile con la capacità gestionale dell’impianto e quindi con la salute dei cittadini.

Le preoccupazione invece riguarda anche il prossimo futuro quando, con l’avvento di milioni di turisti e pellegrini la quantità di rifiuti prodotti sarà come una bomba ad orologeria. È evidente che un sito come quello di Rocca Cencia, che raccoglie la stragrande maggioranza dei rifiuti cittadini non è in grado di assorbirne altri. Quindi dove e come saranno gestiti i rifiuti in aggiunta?”

Il Presidente della federazione romana di FdI Marco Perissa, anche lui facente parte della delegazione, ha commentato al termine del sopralluogo “Siamo venuti qui accogliendo la richiesta dei cittadini che sollecitano da tempo una risposta dal sindaco Gualtieri sul futuro di questo sito. A loro va tutta la nostra solidarietà per la situazione che stanno vivendo e per le strumentali accuse avute da alcuni esponenti della maggioranza capitolina per la legittima protesta dell’altro giorno. Abbiamo trovato una situazione poco edificante e quindi siamo molto preoccupati per le sorti di questo territorio”

Preoccupazione per il clima nei confronti del personale è infine stata espressa dalla FP CGIL Roma- Lazio, che tramite un comunicato ha scritto: “Davanti al centro di trasferenza di Rocca Cencia alcuni giorni fa è stato organizzato un funerale simbolico del territorio, con tanto di bara, per protestare ed esprimere la preoccupazione di un eventuale potenziamento del centro durante il Giubileo e del conseguente aumento dei rifiuti che dovranno transitare.

Come FP Cgil Roma Lazio abbiamo più volte evidenziato ad Ama ed al Comune di Roma, che è socio unico della municipalizzata, le criticità di Rocca Cencia e degli altri centri di trasferenza in merito alla quantità dei rifiuti, quindi anche ai carichi di lavoro che gravano sul personale, alle condizioni igienico sanitarie e di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Siamo convinti che le proteste delle cittadine e dei cittadini nel territorio, anche nelle forme più pacifiche, non possano avere come bersaglio le lavoratrici e i lavoratori di Ama, né creare un clima intimidatorio e di tensione nei loro confronti. Servirebbe, invece, un agire comune nei confronti di Ama e del Comune di Roma affinché si affrontino i problemi tipici di quelle aziende che non hanno un piano industriale all’altezza delle sfide della Capitale, in grado di garantire un servizio e condizioni di lavoro di qualità“.

Al termine del sopralluogo effettuato il 20 novembre, Rampelli ha preso un impegno nei confronti dei cittadini presenti a “fare chiarezza sul funzionamento del sito e per ridurre di due terzi i rifiuti che giungono a Rocca Cencia“, con l’obiettivo di distribuire tali eccedenze in maniera più equa sugli altri municipi del territorio romano.

Nella stessa occasione il Presidente del VI Municipio Franco ha invitato pubblicamente il Sindaco Gualtieri a prendere parte all’incontro che vedrà il VI Municipio ospitare la Commissione Rifiuti della Regione Lazio, con la quale Franco farà il punto dopo il sopralluogo che la Commissione effettuerà nei prossimi giorni presso l’impianto per verificarne l’effettivo stato ed evidenziare le relative modifiche necessarie da apportare.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙