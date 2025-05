Partiti i lavori sul black point Colombo-via Padre Semeria

Al via i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Cristoforo Colombo e via Padre Semeria – via Cesare Federici.

Dopo l’ok ai progetti definitivi in Giunta, sono partiti i lavori che interesseranno: il restringimento della carreggiata, l’aumento dei punti pedonali e la revisione degli impianti semaforici.

“Un lavoro importante promosso dall’Assessorato alla Mobilità su cui contiamo di proseguire velocemente anche per i successivi luoghi di pericolosità censiti nel piano black points” ha commentato il Presindente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri.

