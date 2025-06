Partono i lavori alla scuola Filzi, sbloccati fondi PNRR

Sono finalmente partiti i lavori di ristrutturazione dei locali scolastici della scuola Fabio Filzi, in via del Frantoio. I lavori rientrano nell’ambito dei finanziamenti PNRR e prevedono un importo complessivo di 1.868.750 euro.

I lavori in realtà avevano rischiato di non partire, dopo che – nella seduta della commissione PNRR del 27 gennaio – erano emersi problemi strutturali che rendevano necessari lavori di natura diversa rispetto a quelli previsti per l’istituto scolastico, con una variazione di spesa aggiuntiva di circa 360.000 euro.

E invece alla fine lo spettro della perdita dei fondi europei stanziati si è allontanato, e si è potuto finalmente dare avvio ai lavori previsti.

“Un progetto che stravolgerà l’intera scuola.” ha detto il Presidente Umberti in un post Facebook, che ha aggiunto “Questo è un pezzo dell’intero puzzle cha abbiamo immaginato per Tiburtino III. Tutta questa “stecca”, con il polo 0-6, la biblioteca per i bambini e la casa della comunità, l’ospedale della comunità della ASL e il centro per i giovani della Caritas. Insomma un rinnovamento totale di tutta questa area che porterà benefici a Tiburtino III come mai è accaduto nel corso degli anni”

Sul tipo di intervento appena iniziato, nello stesso post l’Assessora alla scuola Annarita Leobruni ha dichiarato: “Rifaremo tutto, ristruttureremo tutta la struttura, rifaremo le fondamenta. Amplieremo la possibilità di andare a scuola per 106 bambini, ma non solo. Sono ripartiti i lavori del polo infanzia 0-6, quelli che vedranno rifatta la casa del custode come biblioteca e degli spazi comuni tra nido, scuola ponte e scuola dell’infanzia, dove famiglie e bambini potranno stare insieme.”

Il termine dei lavori, secondo quanto riportato sulla cartellonistica di cantiere, è previsto per il 31 dicembre 2025.

“Pensavano che non ci saremmo riusciti” hanno detto Umberti e Leobruni al termine del loro post “e invece i lavori sono partiti“.

