In occasione delle festività pasquali i Musei Civici di Roma Capitale saranno aperti al pubblico, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il loro ricco patrimonio artistico e culturale. Da giovedì 28 marzo a lunedì 1° aprile torna infatti il consueto appuntamento con l’iniziativa “Pasqua nei Musei” promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.

Oltre a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, sarà possibile partecipare a visite, itinerari, laboratori e attività didattiche, per tutte le età e per tutti gli interessi, attraverso le quali conoscere la città e la sua storia, in modo inusuale e divertente. Tutti gli incontri sono gratuiti, (ove previsto) con pagamento del biglietto di ingresso al museo a tariffazione vigente e con prenotazione obbligatoria allo 060608, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’accesso ai Musei di Roma Capitale e alle mostre è sempre gratuito per i possessori di Roma MIC Card, fatta eccezione per le mostre “Fidia” a Villa Caffarelli, “UKIYOE. Il Mondo Fluttuante. Visioni dal Giappone” e “Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della Democrazia” al Museo di Roma di Palazzo Braschi. Per queste esposizioni e per l’ingresso a Circo Maximo Experience e agli spettacoli del Planetario di Roma è previsto invece il biglietto ridotto con la Roma MIC Card.

I musei civici aperti sono: Musei Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo di Roma; Museo di Roma in Trastevere; Galleria d’Arte Moderna; Musei di Villa Torlonia; Serra Moresca di Villa Torlonia; Museo Civico di Zoologia; Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco; Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese; Museo Pietro Canonica a Villa Borghese; Museo Napoleonico; Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina; Museo di Casal de’ Pazzi; Museo delle Mura; Planetario di Roma; Villa di Massenzio.

Dal 28 Marzo all’1 Aprile sarà possibile visitare anche le aree archeologiche della città come il Parco Archeologico del Celio, con il nuovo Museo della Forma Urbis, (Ingressi Viale del Parco del Celio 20/22 – Clivo di Scauro 4); l’Area Sacra di Largo Argentina (via di San Nicola De’ Cesarini di fronte al civico 10), l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana).

Nel fitto programma di attività didattiche sono comprese numerose visite guidate gratuite nei musei, alla scoperta delle mostre temporanee e delle collezioni permanenti, oltre a numerose passeggiate tematiche nelle aree archeologiche e per le strade della città, alla scoperta dei suoi tesori nascosti.

INFO:

060608 (tutti i giorni dalle 9 alle 19)

www.museiincomuneroma.it – www.sovraintendenzaroma.it

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati