“Passa al lato luminoso!” Ovvero: trasformiamo in positive le scritte offensive

Il Museo della Luce lancia la campagna Passa al lato luminoso! L’iniziativa vuole avvalersi della collaborazione della comunità locale per contrastare le espressioni di offesa, intolleranza e odio che deturpano muri e vie di Roma (come, purtroppo, di tante altre città): con creatività saranno trasformate in messaggi positivi di rispetto, speranza e inclusione.

Fotografa e invia le scritte offensive…

Come funziona la campagna? Il Museo della Luce ha creato un’apposita pagina web dedicata a tutti coloro che, infastiditi dal persistere e diffondersi di messaggi negativi, vogliono contribuire proattivamente al loro contrasto e alla vivibilità degli spazi pubblici.

I cittadini sono invitati a scattare fotografie di scritte offensive, volgari o minacciose e caricarle sulla pagina online.

… I volontari le trasformeranno in messaggi positivi

Gli operatori del Museo valuteranno le segnalazioni e, se reputate meritevoli d’intervento, attiveranno team di artisti e volontari che si recheranno sul posto. Qui, provvederanno a correggere le parole con lettere adesive, brillanti al buio, per cambiarne in positivo il significato.

Gli adesivi non saranno mai applicati sul patrimonio storico o artistico, seppur davvero facili da rimuovere e non dannosi. la speranza, però, è che non vengano staccati fino a quando il muro verrà ripulito.

«Nell’epoca dell’hate speech – afferma Egle Videikaite, direttrice del Museo della Luce – la nostra campagna vuole sensibilizzare e coinvolgere la comunità in un’azione, al contempo simbolica e concreta, che, grazie all’approccio creativo, non si limiterà a cancellare le manifestazioni di disprezzo, discriminazione e violenza ma riuscirà a ribaltarle in messaggi di empatia, comprensione e amore per le persone e l’ambiente urbano. Passa al lato luminoso! è dunque un invito a essere protagonisti di questa trasformazione e siamo convinti che la città di Roma, con il forte senso d’appartenenza della sua comunità, sia il luogo ideale per illuminare un simile progetto.»

Per partecipare alla campagna e seguirne i risultati: https://latoluminoso.it/

Gli autori degli scatti, meritevoli di intervento e pubblicazione, riceveranno una sorpresa via email.

Il Museo della Luce

Si trova nei pressi di Piazza Venezia, all’interno dello storico Palazzo La casa del Gesù e occupa una superficie di 1.000 mq.

Nei suoi spazi, l’arte della luce e l’ottica si combinano con alcune scoperte che hanno cambiato il mondo che – anche grazie all’interattività dell’intrattenimento proposto – garantiscono un’esperienza coinvolgente e altamente educativa: la bellezza e il potere della luce incuriosiscono e avvincono quotidianamente visitatori d’ogni tipo ed età.

Il Museo della Luce di Roma, diretto da Egle Videikaite, fa parte del network internazionale Museum of Illusions che ha sede principale a Vilnius in Lituania e spazi espositivi anche in Polonia, Bulgaria, Italia e Spagna.

