Passeggiando nella storia alla scoperta del Colosseo

Una bellissima iniziativa gratuita ed aperta a tutti per scoprire come raggiungere il Colosseo in bicicletta su un percorso ciclo pedonale.

Per domenica 30 ottobre 2022 l’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS http://concadororoma.blogspot.com/2022/10/evento-gratuito-passeggiando-nella.html , ha organizzato un evento gratuito ed aperto a tutti, per scoprire come raggiungere il Colosseo in bicicletta percorrendo le varie piste ciclabili.

Partendo dal parco delle Valli, nel quartiere Conca D’Oro, i partecipanti potranno scoprire le varie piste ciclabili che portano al Colosseo, il tutto in piena sicurezza ed alla portata di tutti e per tutte le biciclette.

Appuntamento per domenica 30 ottobre ore 09.30 ma si consiglia di venire qualche minuto prima, al parco delle Valli entrata di via Val D’Ala 19.