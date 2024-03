Passeggiando oltre i confini

L’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS https://concadororoma.blogspot.com/ , ha organizzato per domenica 24 marzo, una passeggiata a piedi per conoscere il percorso a piedi più bello di Roma, partendo dal parco delle Valli, una riserva naturale nel quartiere di Roma, si arriverà al laghetto di Villa Borghese, il tutto in un percorso ciclo pedonale a contatto con la natura.

L’iniziativa vuole promuovere la conoscenza di percorso pedonali immersi nella natura e soprattutto quello di trascorrere una domenica mattina all’insegna dell’amicizia, conoscenza e del contatto con la natura.

Il percorso è adatto a tutti, famiglie, giovani, ragazzi, genitori ed anziani, ed offre un paesaggio molto suggestivo scoprendo ben 3 laghetti, una riserva naturale, un fiume, due ville Storiche e tanto altro ancora.

Appuntamento per domenica 24 marzo, alle ore 09.30 ma si consiglia di venire qualche minuto prima, al parco delle Valli, entrata di via Val D’Ala 19, dove si trova il centro anziani e giochi per bambini.

