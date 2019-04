PasseggiArte: Casina di Raffaello e Bioparco

Insieme alla scoperta di Villa Borghese. Sabato 6 aprile, il primo di tre appuntamenti con le visite guidate gratuite tra arte e natura all’interno del parco storico cittadino.

Per gli amanti del verde e dei parchi storici romani è in arrivo un’importante novità. La Fondazione Bioparco di Roma e Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, sono liete di presentare PasseggiArte a Villa Borghese, la nuova programmazione di visite guidate gratuite all’interno del parco storico.

In avvio il prossimo 6 aprile alle ore 16.00 e replicate il 4 maggio e il 22 giugno sempre alle ore 16.00, le passeggiate guidate saranno effettuate da due esperti della villa: una storica dell’arte di Casina di Raffaello e un naturalista del Bioparco.

Partendo dalla Casina di Raffaello, il percorso toccherà i luoghi storici e naturalistici più importanti del parco. Si farà tappa al Giardino del Lago per poi passare alla Valle del Graziano (la Valle dei Platani) e raggiungere l’ingresso del Bioparco. Continuando verso la Meridiana, l’Uccelliera e i Giardini Segreti, si arriverà fino al Casino nobile, che oggi ospita la Galleria Borghese.

Durante le visite, della durata di un’ora e trenta minuti, verranno raccontate le vicende del parco sin dalla sua nascita, con particolare attenzione agli aspetti storico-architettonici e ambientali. I partecipanti conosceranno la composizione del patrimonio faunistico e botanico presente nella villa e avranno l’opportunità di riflettere sulla collaudata coabitazione degli animali con i monumenti e gli edifici storici, divenuti ormai i loro rifugi naturali. Dai rondoni ai falchi, e poi volpi, scoiattoli, ricci, pipistrelli, farfalle e coccinelle, si scoprirà un vero e proprio mondo che ogni giorno beneficia dell’immenso spazio verde e dei suoi piccoli anfratti nascosti.

Per partecipare alle visite guidate sarà necessario prenotarsi allo 060608 entro le ore 13.00 del giorno antecedente l’appuntamento. Posti limitati fino a 35 persone. I partecipanti otterranno inoltre 2 coupon per ingressi ridotti al Bioparco e ai laboratori di Casina di Raffaello.

In caso di pioggia le visite verranno annullate.

INFO

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)

6 aprile, 4 maggio, 22 giugno

Info e prenotazioni

Tel. 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

Numero partecipanti: max 35 persone

Aggiornamenti sul sito www.casinadiraffaello.it

e sulla pagina www.facebook.com/casinadiraffaello

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino