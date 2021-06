Passeggiata Culturale a 6 Zampe a Villa Mazzanti

La data è quella del 20 giugno 2021, dalle 9:30 alle 13:00, e il luogo è Villa Mazzanti a Roma in cui si svolgerà l’atteso appuntamento con l’associazione Animali in Famiglia che anche in questa edizione offre un programma davvero invitante. Ma quello da fare subito è iscriversi per assicurarsi la partecipazione gratuita essendo i posti più o meno limitati nonostante l’ampia area circostante che fa da sfondo alla manifestazione. Una boccata d’aria in compagnia di tanti animali domestici per trascorre qualche ora di svago e apprendimento con esperti cinofili, veterinari, dietologi e addestratori.

I visitatori amanti della natura e appassionati animalisti, oltre alla passeggiata nel parco con apposita guida e con educatori cinofili, potranno godere del bellissimo paesaggio che offrono le terrazze della Villa, visitare la mostra dedicata alle attività che si svolgono in vari parchi regionali d’Italia, accedere in un’apposita area espositiva per consulenze sul benessere animale e umano e, come di consueto, non mancheranno omaggi da parte degli organizzatori.

È ancora importante segnalare la presentazione di due importanti libri, il primo è l’ultima pubblicazione dello scrittore animalista Bruno Cimino, dal titolo “Storia di Cupido e sopravvivenza degli animali dopo la morte” (Meligrana Editore) e il secondo “Ore d’Aria” (Ed. Erickson) di Barbara Bellettini, Giulia Fruzzetti e Flavio Langone.

Per INFO e PRENOTAZIONE: www.animaliinfamiglia.it

info@animaliinfamiglia.it