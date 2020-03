Passeggiata in bici da Conca D’Oro a Villa Borghese

Una nuova iniziativa all’insegna dello sport e del piacere di stare insieme, l’evento la mia amica Bicicletta https://concadororoma.blogspot.com/2020/03/evento-gratuito-la-mia-amica-bicicletta.html organizzata dall’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS vuole promuovere l’utilizzo della bicicletta che in questa occasione i partecipanti potranno scoprire la bellezza della natura e soprattutto della bicicletta.

Per domenica 8 marzo alle ore 10.00 passeggiata di bicicletta con partenza dal parco delle Valli, entrata di via Val D’Ala 19, fino ad arrivare a villa Borghese percorrendo un percorso sicuro e protetto con tanto di pista ciclabile.

L’iniziativa è gratuita ed è accessibile a tutti, dai bambini agli anziani.

Oltre a Villa Borghese, si potrà ammirare anche la bellezza di villa Ada visto che verrà attraversata tramite un sentiero naturalistico.

Appuntamento per domenica 8 marzo alle ore 10.00 ma si consiglia di venire qualche minuto prima, in via Val D’Ala 19, all’entrata del parco delle Valli, dove tutti insieme si partirà per raggiungere villa Borghese in tutta sicurezza.

E. M.