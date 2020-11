Domenica 22 novembre 2020 l’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS ha organizzato un evento gratuito ed aperto a tutti riguardante una passeggiata in bicicletta nella riserva naturale dell’Aniene, partendo dal parco delle Valli, nel quartiere Conca D’Oro ed arrivare a Parco delle Cervelletta nel quartiere Colli Aniene.

Il percorso tutto in sentiero naturalistico vuole far scoprire ai partecipanti come raggiungere il parco della Cervelletta partendo dal parco delle Valli.

Come riportato nel sito, qui https://concadororoma.blogspot.com/2020/11/evento-gratuito-di-bicicletta-alla.html si percorrerà un percorso ciclo pedonale per tutto il tragitto costeggiando il fiume Aniene.

Appuntamento domenica 22 novembre alle ore 09.30 ma si consiglia qualche minuto prima, entrata del parco delle Valli in via Val D’Ala 19.

Emanuele Mattei