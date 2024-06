Passeggiata notturna al parco delle Valli

L’evento gratuito “Passeggiando con i gufi” è l’iniziativa organizzata dall’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS https://concadororoma.blogspot.com/ , in collaborazione con Unitron Italia Instruments https://www.unitronitalia.com/ con il patrocinio dell’ente regionale RomaNatura per scoprire il parco delle Valli di notte.

L’iniziativa vuole sensibilizzare le persone sull’importanza della salvaguardia della biodiversità, ma soprattutto rendere le persone consapevoli di quanto le riserve naturali come il parco delle Valli va rispettato.

Tramite i visori notturni e termici Konus messi a disposizione gratuitamente da Unitron Italia Instruments, sarà possibile scoprire la flora e fauna presente al parco delle Valli e scoprire questo bellissimo parco in maniera insolita.

Appuntamento per sabato 29 giugno 2024 alle ore 21.30 al parco delle Valli entrata di via Val D’Ala 19 dove si trova il centro anziani ed area giochi per bambini.

