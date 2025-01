Paura a Cinecittà Est: albero crolla in pieno pomeriggio, sfiorata la tragedia

Un pomeriggio di terrore a Roma, precisamente a Cinecittà Est, quando un albero è crollato improvvisamente su viale Antonio Ciamarra, a pochi passi dalla fermata dell’autobus.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 di ieri, martedì 21 gennaio 2025, in un’area privata, scatenando la paura tra i residenti della zona, soprattutto considerando che l’area è frequentata quotidianamente da diverse persone tra cui bambini. “Poteva uccidere qualcuno, meno male che non ha preso nessuno” ha detto un residente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, con il gruppo VII Tuscolano. I caschi rossi hanno disposto il transennamento all’altezza del marciapiede situato a ridosso della pianta caduta.

Fortunatamente, in questo caso non ci sono stati feriti né danni a veicoli, ma la caduta dell’albero ha sollevato un velo di preoccupazione tra i cittadini.

Il pensiero va inevitabilmente al tragico episodio accaduto il 23 dicembre 2024 a Colli Aniene, quando un albero malato e trascurato uccise Francesca Ianni, 45 anni, davanti agli occhi dei suoi figli.

Un dramma che ancora oggi è impresso nelle menti di chi vive nella capitale, in particolare nelle zone dove il rischio di incidenti simili è sempre dietro l’angolo.

Quel giorno, il forte vento che ha flagellato Roma ha portato i Vigili del Fuoco ad effettuare oltre 90 interventi in meno di 24 ore per mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti, dimostrando quanto sia cruciale monitorare costantemente lo stato di salute del verde urbano.

