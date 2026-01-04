Paura a Frattocchie: tromba d’aria abbatte 30 alberi. Mobilitati Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine

Un risveglio drammatico per i residenti di Frattocchie. Poco prima delle ore 12:00, un vortice d’aria proveniente dal litorale ha attraversato via del Divino Amore e via Mazzamagna, abbattendosi con furia sull’abitato tra l’Appia Antica e via del Sassone.

Le raffiche hanno sradicato piante, danneggiato recinzioni e trascinato detriti sulle carreggiate, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Macchina dei soccorsi in azione

Sul posto sono confluite diverse squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai Carabinieri e dalla Polizia Locale. Il coordinamento delle operazioni ha permesso di isolare le aree più colpite e avviare la rimozione degli ostacoli.

Al momento si contano circa 30 alberi abbattuti, alcuni dei quali finiti su sedi stradali o proprietà private. Fortunatamente non si registrano feriti, nonostante la violenza del fenomeno e l’orario in cui molte persone si trovavano in strada.

Le dichiarazioni dell’Assessore

L’Assessore alla Polizia Locale, Rinaldo Mastantuono, è accorso sul luogo del disastro per monitorare le operazioni: «La situazione è sotto controllo», ha rassicurato. «Si sta già intervenendo per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle zone colpite. Ringrazio i soccorritori per la prontezza e la professionalità dimostrata».

Numeri utili per la cittadinanza

Per far fronte alle numerose segnalazioni e dare supporto a chi ha subito danni alle abitazioni o ai veicoli, l’Amministrazione ha messo a disposizione un contatto diretto.

Per qualsiasi necessità o segnalazione di pericoli residui (cavi elettrici scoperti, rami pericolanti), è possibile contattare: Centrale Operativa Polizia Locale: 06.93662300.

