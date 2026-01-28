Paura a Tor Pignattara: albero crolla su una chiesa a causa del maltempo

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di via Genova lavora senza sosta dalle prime ore della mattinata, di oggi mercoledì 28 gennaio 2026. Le linee telefoniche sono letteralmente prese d’assalto per far fronte all’ondata di maltempo che sta investendo Roma e la sua provincia, con centinaia di segnalazioni arrivate per alberi pericolanti, allagamenti di scantinati e, nei casi più critici, cedimenti strutturali.

Per fronteggiare l’emergenza, il dispositivo di soccorso è stato rafforzato e le squadre sono state ridistribuite nei quadranti più colpiti della Capitale e dell’hinterland.

Alberi crollati e interventi complessi in città

Tra gli interventi più impegnativi della giornata c’è quello effettuato a Tor Pignattara, in piazza dei Geografi, dove un albero di grandi dimensioni è crollato sulla recinzione della chiesa di Santa Barbara Apostolo.

Dalle 8 alle 13 i vigili del fuoco hanno lavorato con autoscala e autogrù per rimuovere il tronco e mettere in sicurezza l’edificio religioso, evitando conseguenze strutturali più gravi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

Alla Balduina, in via Ugo De Carolis, è stato confermato il coinvolgimento di un autobus di linea nel crollo di un albero che ha bloccato la circolazione per diverse ore, rendendo necessario l’intervento coordinato dei pompieri e della Polizia Locale per la gestione della viabilità.

Situazione analoga alla Garbatella, in via Alberto Guglielmotti, nei pressi di piazza Pantero Pantera, dove un grosso pino ha ceduto improvvisamente schiacciando alcune auto parcheggiate. Anche in questo caso, fortunatamente, non si registrano feriti.

Emergenza anche in provincia: frane e dissesti

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno la provincia di Roma, dove il terreno, ormai saturo d’acqua, inizia a mostrare segni di cedimento.

Ad Anguillara Sabazia i vigili del fuoco sono intervenuti d’urgenza in via di Pizzo Prato per una frana che ha minacciato alcune abitazioni. L’area resta sotto costante monitoraggio per il rischio di nuovi smottamenti.

A Morlupo, nel primo pomeriggio, una squadra è stata chiamata in via Indipendenza per un dissesto statico che ha interessato un edificio.

Secondo le prime valutazioni, la situazione sarebbe stata aggravata dalle infiltrazioni d’acqua e dalle forti raffiche di vento che continuano a colpire la zona.

Monitoraggio costante e invito alla prudenza

Le operazioni di messa in sicurezza proseguiranno anche nelle prossime ore.

La Protezione Civile mantiene attivo il monitoraggio su tutto il territorio e rinnova l’invito alla massima prudenza, in particolare nelle aree alberate, in prossimità di pendii e nelle zone già interessate da allagamenti o movimenti del terreno.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.