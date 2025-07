Paura a Villa Pamphili: incendio domato in tempo grazie alla prontezza dei cittadini

Passeggiate estive, il sole ancora alto, i sentieri di Villa Pamphili affollati dalle famiglie. Poi l’odore acre, il fumo, e le prime fiamme. È accaduto venerdì, nella parte ovest della storica villa romana, quando un incendio di medie dimensioni ha rischiato di trasformare un angolo verde in un rogo incontrollato.

A dare l’allarme sono stati proprio alcuni frequentatori abituali del parco, che hanno notato il fumo levarsi dalla zona sopra il roseto, vicino al laghetto, nei pressi dell’area gestita dal Servizio Giardini. Tempestiva la chiamata ai vigili del fuoco, che sono arrivati sul posto e hanno circoscritto le fiamme, evitando che si propagassero all’area boschiva circostante.

«Un intervento rapido e provvidenziale – ha sottolineato l’Associazione per Villa Pamphili– che ha evitato il peggio. Ma occorre prestare attenzione e rispetto da parte di tutti».

Per questo dall’Associazione ricordano: “Non lasciate mai mozziconi a terra. Oltre a essere vietato per una questione di decoro e di inquinamento, anche la più piccola brace in questo periodo in cui l’erba è secca e fa molto caldo, può scatenare un incendio. Secondo quanto stabilito dall’ordinanza per la prevenzione degli incendi del Sindaco in vigora da maggio fino a tutto il mese di ottobre, è vietato, tra gli altri, accendere fuochi, usare lanterne, far cadere al suolo fiammiferi, sigari o sigarette accese. Le sanzioni previste vanno da 400 euro fino a 50.000 euro nei mesi di massimo rischio. Infine se avvistate un incendio non esitate a contattare il numero 115 del corpo nazionale dei vigili del fuoco o il 112, il numero unico per le emergenze“.

