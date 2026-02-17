“Pazza”, il processo che scuote le coscienze arriva al Teatro Quirino

Una donna accusata di omicidio. Una famiglia pronta a dichiararla incapace di intendere e di volere pur di evitarle il carcere. Un avvocato d’ufficio che decide di ascoltarla davvero.

È il cuore di “Pazza”, il nuovo spettacolo in scena dal 17 al 22 febbraio al Teatro Quirino, un thriller psicologico che si muove sul filo sottile tra giustizia, verità e identità.

La trama: colpevole o lucidamente consapevole?

Claudia è una escort di lusso. Viene accusata dell’omicidio di un anziano cliente e rischia una condanna fino a venticinque anni di reclusione.

La sua facoltosa famiglia tenta una strada alternativa: farla dichiarare incapace di intendere e di volere, così da evitarle il carcere e ottenere l’internamento in una struttura psichiatrica, con la prospettiva di tornare libera in pochi anni.

Ma Claudia rifiuta quella strategia. Si libera del legale scelto dai genitori e viene affidata a un avvocato d’ufficio, Aaron Levinsky.

È lui a intuire, dietro il suo atteggiamento spigoloso e provocatorio, un’intelligenza affilata e una volontà precisa: non vuole essere assolta perché “pazza”. Vuole essere giudicata per ciò che ha fatto, rivendicando la propria lucidità.

La difesa non si costruisce su cavilli giuridici, ma su un doloroso scavo nella memoria. Claudia ricostruisce il contesto familiare in cui è cresciuta, un ambiente borghese apparentemente irreprensibile ma segnato da tensioni sotterranee, silenzi e dinamiche manipolatorie.

E racconta le pretese insostenibili del cliente che hanno scatenato la sua reazione estrema.

Le note di regia: chi decide cos’è la follia?

“Pazza” rovescia la prospettiva: perché una donna dovrebbe lottare per dimostrare di essere perfettamente capace di intendere e di volere, scegliendo di affrontare un processo per omicidio? E perché tutti, a partire dalla sua famiglia, vogliono invece definirla “pazza”?

In un’epoca in cui la violenza sulle donne è drammaticamente al centro della cronaca, lo spettacolo entra nei meccanismi nascosti di una famiglia borghese italiana, mettendo in discussione quell’apparente normalità che spesso cela fratture profonde.

Il pubblico viene guidato dentro una casa “perbene”, dove ogni gesto, ogni sfumatura comportamentale diventa indizio di un dolore taciuto troppo a lungo. I personaggi sono restituiti nella loro umanità, evitando caricature, proprio per rendere più destabilizzante la rivelazione finale.

Claudia è interpretata da Vanessa Gravina, chiamata a un ruolo complesso e stratificato, sospeso tra fragilità e feroce consapevolezza.

Un processo teatrale che promette di lasciare il pubblico con una domanda scomoda: chi è davvero folle? Chi compie un gesto estremo o chi preferisce non vedere ciò che accade dentro le mura di una famiglia “normale”?

Date e orari

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro Quirino nelle seguenti date:

Martedì 17 febbraio 2026 – ore 21:00

Mercoledì 18 febbraio 2026 – ore 19:00

Giovedì 19 febbraio 2026 – ore 17:00

Venerdì 20 febbraio 2026 – ore 21:00

Sabato 21 febbraio 2026 – ore 17:00 e ore 21:00

Domenica 22 febbraio 2026 – ore 17:00

BIGLIETTERIA TEATRO QUIRINO – dal lunedì al venerdì 10.00/13.00 e 14.00/18.00

06-6794585 – biglietteria@teatroquirino.com

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.