Per il recupero e la gestione Ex Punto Verde Qualità Madonnetta

A partire dal 26.10.2020, entro 120 giorni, è possibile presentare a Roma Capitale – Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative proposte nell’ambito della Consultazione Preliminare di Mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il recupero e la gestione dell’ex Punto Verde Qualità “13.8 P.d.Z. B/8 Madonnetta” (Municipio X).

Questa iniziativa punta alla riqualificazione di un’area verde pubblica di circa 200.000 mq e degli immobili che vi insistono, attualmente sottoutilizzati/non utilizzati ed in stato di abbandono, attraverso la raccolta di proposte, pareri, suggerimenti, informazioni e soluzioni tecnico-gestionali, finalizzate alla preparazione del bando di gara per l’affidamento a soggetti qualificati dei lavori per il recupero funzionale e la gestione degli immobili di proprietà di Roma Capitale.

L’obiettivo è dunque il recupero ed il riuso dell’ex Punto Verde Qualità “13.8 P.d.Z. B/8 Madonnetta”, attraverso interventi in grado di valorizzarne l’architettura e la funzione di centro aggregativo per il quartiere, e al contempo riconfigurarne l’assetto, attualizzandolo attraverso la previsione di spazi multifunzionali e facilmente reversibili, in grado di adattarsi alla richiesta di nuovi usi indotti dal continuo mutamento degli stili di vita ed in linea con i nuovi e futuri modi di concepire la socialità e l’aggregazione.

