Persi e Mattevi vincono la Rome 15 k-Nuova Ford Puma

La Rome 15 k-Nuova Ford Puma è stata una festa del running nel cuore di Roma che ha visto al via, nel viale adiacente lo Stadio delle Terme di Caracalla, oltre 3500 runners che si sono cimentati nella doppia distanza di 15 e 5 Km, sui due suggestivi percorsi che si sono snodati nelle strade e nei luoghi iconici del centro storico della Capitale.

A dare il via alla gara Giulio Bugarini, Assessore alle Politiche del Personale di Roma Capitale, al fianco dell’organizzatore Gianluca Calfapietra, presidente del Forhans Team.

LA GARA

Grazie alle condizioni atmosferiche perfette, e al percorso piatto e scorrevole quanto affascinante, ne è uscita una gara di buon livello.

Al maschile, vittoria per Umberto Persi (ASD AT Running), che ha corso l’intera gara in solitaria chiudendo in 49:04; secondo posto per Nicolas Michael Desplanques (SS Lazio Atletica Leggera) in 50:04, terzo per Domenico Liberatore (Podistica Solidarietà) in 50:17.

“E’ sempre splendido correre a Roma in uno scenario fantastico. Non ho spinto al massimo perché venivo da un periodo di convalescenza, ma sono riuscito comunque a correre veloce in quanto il percorso è davvero scorrevole” ha detto Persi al termine della gara.

In campo femminile, vittoria per Angela Mattevi (Amatori Top Runners Castelli Romani), che dopo aver corso all’inseguimento per i primi cinque chilometri, ha trovato il ritmo giusto chiudendo la prova in 54:08 davanti Lucia Mitidieri (Piano Ma Arriviamo SSD), che dopo la prima parte di gara in testa non è riuscita a tenere il passo della vincitrice e ha chiuso in 54:55, terza Bianca Anna Ritcher Mapelli Mozz (Acsi Italia Atletica) che ha chiuso in 57:26.

“Mi sono divertita tantissimo, perché correre a Roma non ha prezzo soprattutto in una gara bellissima come questa. Sono partita piano, poi al quinto chilometro ho aumentato il ritmo e ho sentito ottime sensazioni, quindi ho spinto fino alla fine e sono riuscita a vincere” ha detto Mattevi al traguardo.

Molto partecipata la Rome 5 k-Nuova Ford Puma con centinaia di partecipanti, dai più piccoli agli anziani, che hanno colorato le strade del centro storico della Capitale. La gara era valida come Campionato Regionale Fidal e a vincere il titolo in campo maschile è stato il romano Alessio Tanfoni (SS Lazio Atletica Leggera) che ha chiuso in 15:26, mentre in campo femminile ha vinto la reatina Ginevra Di Mugno (Atl. Studi Rieti Andrea Milardi) in 18:34.

Classifiche complete su www.icron.it.

LA PARTECIPAZIONE DELLE JOËLETTE GRAZIE A SOD ITALIA RUNNING TEAM

La Rome 15K – Ford Puma Gen-E ha ospitato la partecipazione delle joëlette, le speciali carrozzine per persone con disabilità che trasformano ogni gara in un’esperienza condivisa ed emozionante. Questo importante traguardo è stato possibile grazie alla collaborazione con SOD Italia APS, un Ente del Terzo Settore nato nel 2007 che promuove inclusione e qualità della vita per persone con malattie rare e disabilità complesse. L’iniziativa è sostenuta anche da Ford Italia che ha partecipato alla corsa al fianco di Sod coinvolgendo direttamente i dipendenti con un team dedicato.

IL GRANDE SLAM

La Rome 15 K- Ford Puma Gen E è stata valida come tappa ufficiale del Grande Slam del Running Città di Roma che comprende altri cinque gare famose della Capitale: la Corsa di Miguel, la Roma Appia Run, la Corsa dei Santi, la Roma Urbs Mundi e la We Run Rome. Il Grande Slam prevede un montepremi di società che consentirà a 25 società, le più numerose al traguardo delle 5 competizioni, di poter avere un contributo per le proprie attività dai 3.000 Euro della prima ai 100 della 25ª.

LA PARTNERSHIP CON FORD ITALIA

Rinnovata per il quarto anno, la partnership con Ford Italia vede protagonista Puma Gen-E, versione elettrica di una delle icone più amate di Ford, che con la sua energia e il suo spirito dinamico reinterpreta e trasforma le strade della città. Perfetta per affrontare ogni percorso cittadino con stile ed efficienza, Puma Gen-E ha ispirato i partecipanti della Rome 15K con la sua carica innovativa e il suo design sportivo.

RADIO BIRIKINA PARTNER DELLA ROME 15 K FORD PUMA-GEN E

Uno nuovo media partner si è affiancato all’edizione 2025 alla Rome 15 K Ford Puma-Gen E. Radio Birikina, la Radio con la K, emittente che ha affezionato gli adulti e ha saputo conquistare i giovani. Radio Birikina nei suoi programmi musicali offre agli ascoltatori i classici che non hanno età e le novità che avranno spazio nei nostri ricordi.

I PARTNER ISTITUZIONALI

Numerosi i partner istituzionali che hanno affiancato e sostenuto la Rome 15 K 2025, fra i quali Roma Capitale, Regione Lazio, Coni Regionale Lazio, Fidal, Fidal Lazio, CSI.

Credits foto: Foto in Corsa

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.