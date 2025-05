Persone, tecnologie e relazioni al centro del Forum Pa 2025

In programma fino al 21 maggio, al Palazzo dei Congressi, il Forum PA, l’evento annuale di confronto tra i soggetti pubblici e privati dell’innovazione organizzato da Fpa, società del Gruppo Digital360.

L’edizione 2025 apre la riflessione verso una “PA aumentata“, che sappia utilizzare al meglio il valore portato da persone, tecnologie avanzate e relazioni collaborative, per avviare una forte trasformazione che la mantenga protagonista del futuro del Paese, anche attraverso l’utilizzo intelligente dei fondi europei.

Il programma congressuale affronta i temi dell’innovazione sostenibile, dello sviluppo di una nuova capacità amministrativa, della competitività del Paese e dei sistemi territoriali, fino a nuovi modelli di governance dell’innovazione.

Nei tre giorni si alternano convegni di scenario e convegni dedicati ad approfondimenti verticali, speech, ‘conversazioni con…’, talk e rubriche, seminari, academy formative e tavoli di lavoro collaborativo, con ospiti del panorama nazionale e internazionale.

Nella giornata di apertura, alla quale ha partecipato il Sindaco Roberto Gualtieri, è stata presentata l’annuale ricerca di Fpa sul lavoro pubblico.

Il primo cittadino ha parlato dell’APP Julia, l’assistente virtuale basata sull’intelligenza artificiale lanciata da Roma Capitale in occasione del Giubileo e pensata per aiutare cittadini e visitatori ad esplorare e vivere la Capitale. “Come amministrazione stiamo lavorando per potenziarla sempre più come interfaccia con il cittadino, e stiamo lavorando per capire in che forme possa aiutarci come variante interna per funzioni di produzione amministrativa” ha dichiarato.

“Abbiamo deciso di fare della trasformazione digitale uno degli assi portanti di Roma – ha proseguito il sindaco Gualtieri -, cercando di non affrontare il tema in modo segmentato ma di impostare una visione organica e coerente che si potesse evolvere per step, senza limitarsi ad aggiornare una determinata piattaforma, anche per concorrere alla creazione di un ecosistema più attrattivo delle imprese”.

Il sindaco ha poi ricordato che, per favorire la trasformazione digitale nella Capitale con un’adeguata copertura delle infrastrutture 5g e wi-fi “abbiamo concorso con un parteneriato pubblico-privato che ha portato a mettere in campo 100 milioni di investimenti. Il deployment dovrebbe concludersi nel 2026“.

Transizione energetica e sostenibilità ambientale

Nell’ambito del Forum PA 2025, l’Assessora All’agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi ha preso parte alla tavola rotonda dedicata al tema della transizione energetica e sostenibilità ambientale.

Il dibattito è stato moderato da Maria Ludovica Agrò, Responsabile scientifico per l’attuazione del PNRR FPA. La transizione energetica rappresenta una delle sfide più urgenti e complesse per le città contemporanee.

“Roma si sta muovendo con decisione per integrare sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica e inclusione sociale. Un elemento chiave di questa strategia è il Piano Clima, che mira a ridurre le emissioni di gas serra e a promuovere l’uso delle energie rinnovabili. Tra le iniziative, che stiamo mettendo in campo, ci sono l’installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici e privati e la promozione di Comunità Energetiche, che favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini alla transizione ecologica. Gli ambiti di intervento sono molteplici e interconnessi: dalla gestione del rischio idrogeologico; alla forestazione urbana e l’incremento delle aree verdi, alla mobilità sostenibile, alla riduzione del consumo di suolo, all’economia circolare.

Trovo davvero efficace il claim scelto per il Forum di quest’anno: “Verso una PA aumentata. Persone, Tecnologie, Relazioni”, una PA aumentata, resa, appunto, più forte grazie alla valorizzazione delle persone, come attive protagoniste dei processi di trasformazione. Questa stessa idea guida l’esperienza che, come Giunta capitolina, stiamo portando avanti per realizzare una transizione energetica che sia ecologica, ma anche equa e condivisa. Perché non ci può essere futuro sostenibile se non è anche solidale”, ha dichiarato l’Assessora Alfonsi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.