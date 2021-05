Perugini tutto per la termoidraulica a Colli Aniene

La Termoidraulica Perugini dal 1982, anno della sua fondazione, ad opera di Angelo e Giacomo Perugini è senz’altro un punto di riferimento del quartiere Colli Aniene per materiale termico, idraulico, condizionamento, arredo. I titolari della ditta sono attualmente Roberto e Giovanni Perugini

Per saperne di più della lunga storia di questa ditta, così legata a bisogni primari della gente, abbiamo conversato, in orario di pausa (vengono sempre prima i clienti!), con Ida Perugini ed il cugino Roberto Perugini, naturalmente nel negozio di viale Sacco e Vanzetti 161.

Potete raccontarci la storia della vostra azienda?

Fin dall’avvio della nostra attività – noi eravamo ragazzini – abbiamo cercato di rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini del quartiere in materia di termoidraulica.

Cos’è la termoidraulica?

Riguarda tutto ciò che ha a che fare con gli impianti per distribuire calore e acqua. Il calore viene distribuito attraverso vari dispositivi come le caldaie a gas o quelle al pellet, i termocamini e altri impianti di riscaldamento di ultima generazione. Il calore o il raffreddamento può essere emanato anche dai condizionatori, climatizzatori e impianti di climatizzazione all’interno di abitazioni, locali commerciali e industrie. L’acqua invece viene erogata attraverso pompe, autoclavi, e vari tipi di tubature che compongono le reti idriche.

Cosa ha decretato il vostro successo?

Semplicemente abbiamo cercato di essere professionali nel nostro lavoro, maturando e sviluppando esperienza e conoscenze tecniche. Abbiamo sempre praticato prezzi onesti. L’assistenza tempestiva e la nostra cordiale disponibilità ha indubbiamente contribuito a rinsaldare il nostro rapporto fiduciario coni nostri clienti. Sono anni che si riforniscono da noi e se qualcuno cerca qualcosa di introvabile o di buona se non ottima qualità questo è il posto giusto. Insomma ci adoperiamo a trovare la migliore soluzione.

Quali sono stati i principali cambiamenti in questi circa quarant’anni nel vostro lavoro e nei comportamenti dei clienti?

Colli Aniene nel corso di questi anni è via via diventato un quartiere vivibile, con ampi spazi verdi, e dotato di una buona viabilità, con un buon servizio pubblico e servizi di quartiere sempre più adeguati. La nostra attività, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi, a causa della proliferazione della grande distribuzione nella zona est di Roma, della crisi economica negli ultimi anni e poi con la pandemia, ha indubbiamente subito un contraccolpo e crescenti difficoltà. Anche lo sviluppo dell’online ha fatto la sua parte. I clienti oggi hanno davanti a loro una maggiore offerta e certe volte fanno scelte errate e poi si rivolgono a noi per rimediare ad incauti acquisti. Per quanto ci riguarda la qualità del nostro servizio e la nostra affidabilità ci consentono comunque di rimanere un punto di riferimento per i nostri clienti. E, cercando sempre di tenerci informati e aggiornati, contiamo di rimanere saldi sulla breccia e pronti alle nuove sfide.

E sul quartiere cosa ne pensate?

Ci deve essere più manutenzione delle strade ed una maggiore vivacità sia nel commercio che nelle attività culturali.