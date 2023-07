Pessima situazione della raccolta rifiuti a Roma e nel V Municipio

I rifiuti ormai stanno soffocando i cittadini romani ed in particolare quelli del Municipio V, tanto da indurre il presidente Mauro Caliste ad uscire con un comunicato, tra l’altro intriso di scuse, ringraziamenti e promesse per in futuro che, secondo lui, vedrà le strade pulite e liberate dai maleodoranti sacchetti.

Ovvio che questo appare più un deciderlo che una concreta certezza, tant’è che nel comunicato, il presidente Caliste parla del 2025, confidando probabilmente nel Giubileo e nella bella consistente pioggia di milioni di euro (che però saranno finalizzati ad altri scopi.

Martedì 4 luglio 2023 mattina ci siamo presi la briga di FOTOGRAFARE TUTTE LE BATTERIE E I CASSONETTI PRESENTI NEL QUARTIERE DI VILLA DE SANCTIS che l’attuale maggioranza municipale, al di là di comunicati del tenore di cui sopra, sta ulteriormente gettando in un DEGRADO da cui non si praticamente come si potrà uscirne.

I cassonetti sono spesso ridotti a rottami e con pedaliere non funzionanti, gli svuotamenti spesso avvengono in ritardo anche per la differenziata, fatta eccezione per le campane del vetro.

Rimozione dei rifiuti in terra è approssimativa e mai, dicasi mai, avviene la sanitificazione degli stessi e del suolo dove magari per settimane sono rimasti i sacchetti di rifiuti cannabalizzati da topi, cornacchie e gabbiani.

Nelle foto ci muoviamo tra via F. Ferraironi, via R. Balzani (mancano solo le due batterie all’entrata da via Casilina) via V.Banal, R. Lombardi, via M.U. Guattari.

IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE CALISTE

Di seguito il comunicato a firma del presidente del municipio V Mauro Caliste recita così: “ nelle “Nelle ultime settimane AMA S.p.A. sta avendo problemi nella raccolta stradale dei rifiuti, con evidenti ripercussioni nel quadrante est della Città e in alcuni quartieri del nostro Municipio.

Nelle scorse ore abbiamo incontrato i vertici di AMA S.p.A. per rappresentare le difficoltà che il nostro territorio sta vivendo, chiedendo interventi urgenti per le situazioni più critiche.

Come dichiarato dal sindaco Roberto Gualtieri e dall’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, un rallentamento nella manutenzione dei mezzi dell’azienda ha determinato questa situazione, che non si registrava da mesi, compromettendo seriamente il servizio di raccolta stradale.

Per superare questa situazione, AMA S.p.A. ha provveduto a noleggiare nuovi mezzi che, a partire dai prossimi giorni, permetteranno un ritorno graduale alla normalità, grazie alla disponibilità di ulteriori macchine madri per il conferimento dei rifiuti.

Un ringraziamento agli operatori AMA delle zone 6A e 7A per le attività che stanno portando avanti in condizioni avverse; anche su di loro ricadono, al pari della cittadinanza, le conseguenze di decenni di mancati investimenti e scelte politiche sul ciclo dei rifiuti.

Tutte le strutture competenti sono al lavoro. Il sistema è ancora troppo fragile e la reale attuazione del Piano rifiuti, che la Città ha adottato nei mesi scorsi, richiede del tempo per il superamento di queste crisi cicliche”.

Fin qui il comunicato di Mauro Caliste – Presidente Municipio V. “

Stiamo assistendo a una situazione che possiamo tranquillamente definire surreale, nella quale, tra l’altro anche il Tg3 arriva a ribaltare il livello di responsabilità riversandole quasi tutte sullo scarso senso civico dei romani.

Invece non una parola sulla mancanza di luoghi dove portare e lavorare i rifiuti, sulla mancanza di automezzi, sulla chiusura dei TMB e sul mancato ritiro addirittura di plastica e carta (in altre città fonte di guadagno per le aziende pubbliche) che invece a Roma contribuisce non poco al rilascio a terra dei sacchetti, tra l’altro come detto, per il pessimo stato dei cassonetti quasi impossibili da aprire per i cittadini più anziani.

LA GALLERIA FOTOGRAFICA COMPLETA

QUI LA GALLERIA FOTOGRAFICA COMPLETA