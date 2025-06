“Peter Pan. Never stop dreaming”: l’isola che non c’è approda al Laghetto dell’Eur

Dopo il notevole successo di pubblico riscontrato nelle precedenti edizioni – dedicate alle favole di “Alice nel Paese delle Meraviglie” e di “Pinocchio” – ritorna un nuovo capitolo dell’esperienza immersiva This is Wonderland, ideata dall’agenzia creativa Lux Entertainment.

Ricordiamo che si tratta di un progetto interattivo che nasce con l’intento di proporre una nuova chiave di lettura dei grandi classici della letteratura per bambini.

Con lo slogan “non smettere mai di sognare… solo chi sogna può volare”, quest’anno il parco del Laghetto dell’Eur si prepara ad accogliere, dal 21 giugno al 2 novembre, le nuove avventure di Peter Pan – l’iconico personaggio letterario nato nel 1902 dalla penna di James Matthew Barrie che ha affascinato intere generazioni.

Il percorso espositivo – ospitato su una superficie di 40.000 metri quadrati – può contare su oltre 1.500 installazioni luminose.

Ad attendere i più piccoli, vi sono la “Nave dei pirati” (a partire dai 3 anni d’età) e lo “Scivodrillo”: uno scivolo a forma di coccodrillo.Salendo sul “Galeone” i più audaci potranno saltare da un trampolino, atterrando direttamente su un morbido tappeto di gommapiuma. Tra un’attrazione ed un’altra, i visitatori avranno l’opportunità di assistere allo show “Peter Pan. Il sogno di Wendy”, in scena ogni ora.

La protagonista dello spettacolo è una Wendy ormai adulta che si trova a dirigere, tra mille difficoltà, un’ex azienda di giocattoli di successo. Con il passare degli anni, lei ha infatti perso l’ispirazione nel creare nuovi giochi e le vendite della sua impresa ne hanno inevitabilmente risentito. In suo soccorso, arriverà Peter Pan che la condurrà in uno straordinario viaggio verso l’isola che non c’è, insieme ai suoi fratelli, per permetterle di ritornare a “sognare”.

Inoltre, assolutamente da non perdere è anche la performance acrobatica “Pirate Magic Show”.

All’interno del parco sarà allestita una pista di pattinaggio a tema foresta tropicale (“Jungle Roller”) e per soddisfare il palato gli ospiti avranno a disposizione tanti chioschetti e diversi punti di ristoro, tra cui un indian bar ispirato agli indiani d’America.

Peter Pan. Never stop dreaming

DOVE: Giardino delle Cascate – Laghetto dell’Eur;

QUANDO: dal 21 giugno al 2 novembre;

ORARI: dalle ore 18.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso: ore 22.45)

CONTATTI: https://thisiswonderland.world/peter-pan/

FAQ: https://thisiswonderland.world/faq/

