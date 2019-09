Petizione del Comitato Genitori IC Luca Ghini per la viabilità di v.le Alessandrino

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera del Comitato Genitori IC Luca Ghini che informa sul’iniziativa intrapresa di raccolta firme per la riapertura alla viabilità di viale Alessandrino.

Ecco il testo:

“dal mese di Luglio c.a., il tratto di strada di viale Alessandrino, (V municipio) da via del Campo a via delle Passiflore, è interdetto alla pubblica e privata viabilità.

Attualmente insiste un cantiere abbandonato.

Il Municipio V non ha dato alcuna comunicazione, tramite i canali istituzionali, ai residenti e commercianti che da due mesi vivono un enorme disagio.

Non si conosce la problematica in atto, le azioni che il Municipio sta intraprendendo ne le tempistiche per una risoluzione del problema.

Il Comitato Genitori dell’I.C. Luca Ghini ha voluto dar voce ai tanti genitori, ma anche residenti lavoratori e non e studenti nonché i commercianti del quadrante interessato, che oramai sono esasperati dal mutismo delle istituzioni. Ha così avviato una raccolta firme, allegate alla presente, che ha prodotto 1.275 adesioni di cittadini che chiedono con la presente, la riapertura della strada in oggetto.

Inoltre si chiede tempestivamente di investire l’ufficio viabilità per l’istituzione di un servizio navetta che permetta agli utenti di raggiungere la metro C alessandrina e viale Palmiro Togliatti con la coincidenza con altri mezzi di superficie. Con l’inizio dell’anno scolastico sono enormi le difficoltà che hanno gli studenti di raggiungere le scuole di altri quartieri nonché le difficoltà di chi necessita, di raggiungere gli ospedali e le ASL del distretto Roma B.

Non da ultimo è da considerare il notevole danno economico che stanno subendo le attività commerciali interessate dalla chiusura della strada in oggetto.

A tal proposito si propone una navetta: ANDATA capolinea, via del campo, via Francesco Bonafede, via delle Passiflore, viale Alessandrino (tratto aperto), via Casilina (Metro C). RITORNO via Casilina (Metro C), viale Palmiro Togliatti, va dei Meli, capolinea via del Campo.

In questo momento inoltre i residenti lamentano l’abbandono da parte di AMA SPA latitante nel servizio di pulizia delle strade del quadrante oltre che al periodico svuotamento dei cassonetti. Il percolato che attraversa i marciapiedi è richiamo per i ratti ed insetti infestanti.

In ultimo si richiede urgentemente, specialmente in orario di campanella scolastica, l’intervento dei vigili urbani al fine di agevolare la viabilità, che in alcuni momenti diventa molto pericolosa per gli studenti che transitano nelle vie limitrofe alla strada chiusa.

Grazie per un sollecito riscontro. Non appena avremo una risposta dalle istituzioni, sarà nostra cura diffondere l’informativa a tutti i residenti del quartiere.”