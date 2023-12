Piani di zona, Acqua Acetosa, Giardinetti, La Rustica e Settecamini: Giunta approva delibera per renderli trasformabili

Prosegue il lavoro per aumentare i Piani di Zona cosiddetti “trasformabili” e consentire a moltissime famiglie di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà, rendendole effettivamente proprietarie delle proprie abitazioni. La Giunta di Roma Capitale ha infatti approvato una delibera per inserire i Piani Acqua Acetosa, Giardinetti, La Rustica e Settecamini tra quelli trasformabili. Il provvedimento, che interessa circa 55mila abitanti, dovrà essere approvato dall’Assemblea capitolina.

“Grazie al lavoro di verifica dello stato patrimoniale delle aree libere e contenziosi svolto in questi mesi, oggi siamo in grado di portare in trasformazione altri quattro piani di zona. In poco più di due anni abbiamo portato da 14 a 35 il numero dei piani trasformabili e riattivato le procedure di trasformazione in diritto di piena proprietà delle abitazioni coinvolte. Il nostro obiettivo è di estendere questa possibilità progressivamente a tutti i piani di zona privi di problematiche espropriative, dando certezze a centinaia di migliaia di persone che aspettano da quasi 20 anni. Sempre in questo senso abbiamo messo in campo altre azioni: abbiamo completamente informatizzato le procedure relative alle trasformazioni e sono state aggiornate le stime dei valori venali delle aree per il calcolo dei corrispettivi di affrancazione e trasformazione dovuti per legge, con un risparmio medio per il cittadino di circa il 35%. Si tratta di innovazioni che, nel loro insieme, costituiscono una piccola grande rivoluzione attesa da tantissime famiglie che finalmente potranno diventare proprietarie delle proprie case o, in alcuni casi, rivenderle senza il vincolo sul prezzo massimo di cessione” dichiara l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.