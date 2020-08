Piano Rifiuti 2020 frena o vuole impedire delocalizzazione autodemolitori Parco Centocelle

“La Regione Lazio – dichiara in un comunicato il Forum per la Riqualificazione del Parco Archeologico di Centocelle -, a più livelli ed a più riprese, ha sostenuto e sostiene che il Comune di Roma non avrebbe indicato aree per la delocalizzazione di autodemolitori e rottamatori, mentre invece ci risulta che il Comune di Roma ha comunicato 4 aree con nota ufficiale del 22 ottobre 2019 e sollecitato poi risposta sia il 4 febbraio 2020 che il 1° giugno 2020. Alla comunicazione, indirizzata tra gli altri competenti, a Regione Lazio – Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti Area Ciclo Integrato dei Rifiuti (ciclo_integrato_rifiuti@regione.laziolegalmail.it), indicante:

Santa Palomba, a Sud

Casal Bianco, a Nord Est

Via della Chiesuola, ad Ovest

Via di Torre Spaccata, ad Est

non troviamo notizia di risposte in merito da parte della Regione Lazio, alla quale inviamo richiesta di informazioni insieme a questa comunicazione”.