Piazza dei Cinquecento, pronta per l’inaugurazione. Slitta invece la riapertura del Ponte dell’Industria

La Capitale si prepara a tagliare il nastro di uno dei suoi cantieri più ambiziosi: piazza dei Cinquecento verrà inaugurata ufficialmente martedì 14 gennaio alla presenza di rappresentanti del Campidoglio, della Regione Lazio e del governo.

L’intervento di riqualificazione ha interessato otto ettari di superficie nel cuore del nodo di Termini, trasformando uno dei luoghi più strategici e trafficati di Roma.

Il progetto, portato avanti dal gruppo Fs e da Anas, ha puntato non solo a una sistemazione urbanistica della piazza, ma anche a migliorare la fruizione degli spazi pubblici per residenti e turisti, in linea con i piani di mobilità sostenibile della città.

Ponte dell’Industria: riapertura a Febbraio

Meno positiva la notizia relativa alla riapertura del Ponte dell’Industria, meglio noto come Ponte di Ferro, il cui cantiere si allunga di altri 15 giorni.

L’infrastruttura, andata a fuoco nell’ottobre 2021, collega i quartieri di Ostiense e Marconi ed è un simbolo storico della città.

“Lo slittamento è legato alla complessità ingegneristica dell’opera“, ha spiegato Dario Nanni, presidente della commissione capitolina Giubileo.

Uno degli aspetti più delicati è stato il mantenimento delle arcate storiche, richiesto dalla Sovrintendenza, un dettaglio che ha reso necessario l’intervento di specialisti norvegesi.

Il cantiere, aperto a luglio 2023, doveva concludersi entro la fine del 2024. Ora, invece, il termine dei lavori è previsto per la metà di febbraio 2025.

Un inizio di anno tra nuove infrastrutture e sfide

Le due opere segnano un inizio di anno significativo per la città di Roma, che si prepara ad accogliere numerosi pellegrini per il Giubileo 2025.

Se da un lato la riqualificazione di piazza dei Cinquecento rappresenta un traguardo importante, dall’altro il prolungarsi dei lavori al Ponte dell’Industria sottolinea la sfida delle grandi infrastrutture in una città con un patrimonio storico così delicato.

I cittadini, tuttavia, attendono con impazienza la riapertura del ponte, fondamentale per la mobilità tra due aree nevralgiche della Capitale. La speranza è che questa sia davvero l’ultima proroga.

