Piazza dei Vespri Siciliani: via libera al nuovo mercato e alla riqualificazione dell’area

Piazza dei Vespri Siciliani si prepara a una vera e propria rinascita.

L’Assemblea Capitolina ha approvato nella giornata di ieri 14 ottobre in via definitiva il progetto di riqualificazione dell’area e del mercato rionale, uno dei punti di riferimento storici del Municipio II.

Il piano, frutto di un lungo lavoro congiunto tra il Dipartimento di Pianificazione Urbanistica e il Municipio II, prevede la rigenerazione completa della piazza e la realizzazione di un nuovo plateatico attrezzato che sostituirà l’attuale mercato in sede impropria.

Il progetto — del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, finanziato con fondi municipali e risorse aggiuntive per l’acquisto dei nuovi chioschi — punta a restituire ai cittadini uno spazio più bello, funzionale e vivibile.

Nella nuova piazza sorgeranno aiuole e panchine in muratura, nuovi alberi, percorsi pedonali rinnovati e un impianto di illuminazione a basso consumo lungo l’intero perimetro dei 22 box che ospiteranno gli operatori, dotati anche di servizi igienici.

“È un lavoro lungo e delicato – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia – che non solo restituirà decoro e vitalità a un altro mercato rionale della città, ma permetterà anche di rilanciare una storica attività annonaria, cuore pulsante della Roma di quartiere. Un ulteriore passo avanti nella rigenerazione dei nostri quartieri”.

A illustrare la proposta in Aula è stato Andrea Alemanni, presidente della Commissione Commercio del Municipio II: “Questo progetto nasce dall’ascolto dei cittadini e degli operatori del mercato – ha spiegato – e rappresenta un modello di rigenerazione urbana che mette al centro la vita di comunità”.

