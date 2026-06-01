Piazza di Siena, l’edizione del Centenario è da record: 77mila spettatori e trionfo italiano con Bucci

Lo CSIO di Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo chiudendo l’ edizione del Centenario con numeri record: 77mila spettatori nei quattro giorni di manifestazione, in crescita del 24,2% rispetto al 2025, e un indotto economico stimato in 33,73 milioni di euro , contro i 26,67 milioni dello scorso anno.

L’evento, ospitato nella storica cornice di Villa Borghese , ha visto la partecipazione di 475 atleti provenienti da oltre 20 Paesi e 620 cavalli, confermando Piazza di Siena tra gli appuntamenti più prestigiosi del panorama equestre internazionale.

Complessivamente sono state 1.833 le persone accreditate tra cavalieri, amazzoni, tecnici e staff, in rappresentanza di 38 Paesi e cinque continenti .

Grande emozione nell’ultima giornata per la vittoria di Piergiorgio Bucci nel Rolex Gran Premio, momento culminante del concorso intitolato ai fratelli D’Inzeo.

A premiare il vincitore è stato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri , sceso nell’Ovale di gara davanti a tribuna gremite.

“Il boato del pubblico per la vittoria di Bucci è il suono perfetto, la testimonianza di quanto Roma ei romani siano pieni di passione e voglia di grande sport – ha dichiarato Gualtieri. – Il Concorso di Piazza di Siena non è soltanto uno degli eventi più importanti al mondo negli sport equestri, ma è anche la dimostrazione di come Roma, insieme alle istituzioni sportive e alla Fise, sia riuscita a creare un modello unico che unisce il massimo livello agonistico alla valorizzazione del luogo che lo ospita“.

Il Sindaco ha inoltre sottolineato il valore pubblico e accessibile della manifestazione : “Il fatto che cittadini e turisti hanno potuto assistere gratuitamente a questo spettacolo rende tutto più bello, accessibile e indimenticabile“.

Presente alla giornata conclusiva anche l’ assessore ai Grandi Eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato , che ha evidenziato l’impatto positivo della manifestazione sulla città: “Piazza di Siena è uno dei grandi eventi sportivi più importanti che Roma possa vantare, perché riesce a unire perfettamente ricadute economiche, immagine internazionale e valore sociale“.

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