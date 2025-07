Piazza Lorenzini, il progetto sfuma. E Largo di Santa Silvia resta al palo

Un progetto che salta, un altro che non decolla. Nel Municipio XI di Roma, la vicenda della riqualificazione urbana si complica e, per ora, a rimetterci sono due piazze simboliche del quartiere Portuense: piazza Augusto Lorenzini e largo di Santa Silvia.

Il piano per rinnovare piazza Lorenzini, inserito originariamente nel programma capitolino “100Parchi”, è stato ufficialmente ritirato. Una decisione arrivata dopo mesi di polemiche e malumori tra residenti e comitati, preoccupati per le ripercussioni che i lavori – soprattutto sulla viabilità – avrebbero avuto in una zona già congestionata. A far propendere per lo stop è stata anche la contemporanea apertura di un cantiere di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che avrebbe aggravato il traffico nell’area.

Ma la rinuncia al progetto non ha aperto automaticamente la strada a un’alternativa. Anzi.

In consiglio municipale è stata bocciata la proposta, avanzata dalla Lega e sostenuta anche da Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle, di spostare i fondi precedentemente destinati a piazza Lorenzini su largo di Santa Silvia.

L’idea prevedeva la pedonalizzazione della strada parallela a viale Prospero Colonna per unire idealmente la piazza al vicino mercato rionale, creando uno spazio urbano più vivibile, arricchito da panchine, alberi e una fontana.

Un progetto ambizioso, pensato per valorizzare una zona a vocazione commerciale e sociale, ma che non ha trovato il favore della maggioranza consiliare.

“Un autogol clamoroso”, lo definisce il capogruppo della Lega Daniele Catalano, che ha commentato con amarezza la bocciatura della mozione e degli emendamenti collegati:

“Purtroppo, come temevamo, il Partito Democratico del Municipio XI non ha avuto la personalità di approvare la nostra proposta per largo di Santa Silvia”.

Catalano ha anche criticato duramente l’approccio della giunta locale:

“Dopo mesi di incertezza e polemiche su piazza Lorenzini – ha detto – ci saremmo aspettati un gesto di apertura verso il territorio. Invece, nulla”.

Lo stesso presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, aveva proposto all’assessora Sabrina Alfonsi di valutare la riallocazione delle risorse su interventi “già progettati ma non ancora finanziati”. Ma con il rifiuto del consiglio municipale alla proposta della Lega, largo di Santa Silvia, almeno per ora, non sembra rientrare tra questi.

E così, tra progetti ritirati e mozioni respinte, Portuense resta in attesa. Con due piazze che avrebbero potuto cambiare volto, ma che rischiano di restare così come sono. Salvo sorprese.

