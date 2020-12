Piazza Mancini: erba alta e sporcizia

Riceviamo e pubblichiamo

Le aree verdi dei giardini di Piazza Mancini, sono in uno stato vergognoso. L’ intera area e’ stata acquisita dal secondo Municipio due anni fa richiedendo al Dipartimento Ambiente la manutenzione delle stesse che puntualmente non viene fatta.

La situazione è notevolmente peggiorata. Le altre aree verdi del quartiere sono state manutenute dal Dipartimento Ambiente un mese fa.

Compete al Municipio II la manutenzione del verde di Piazza Mancini ma la ditta del verde municipale e’ ferma da mesi perché la seconda classificata che ha partecipato alla gara d’ appalto ha fatto ricorso. Non puo’ essere una scusa, va garantito lo stesso un servizio pubblico, quindi affidate con urgenza senza gara ad un ditta esterna e fate pulire in fretta l’ area verde.

Permettete inoltre al chiosco bar di lavorare lavorare (giustamente) ma non ha più l’ onere di pulire ed effettuare lo sfalcio delle aree verdi (come previsto dalla vecchia convenzione concessione). Perché non avete interloquito con il Dipartimento su questo tema? Anche le aree pedonali Ama non le pulisce perché non sono comprese nel contratto di servizio Ama.

L’anarchia regna sovrana.

Alcuni cittadini hanno notato anche dei serpenti la scorsa estate a ridosso dell’area cani oltre al continuo ViaVai di ratti.

La situazione è peggiorata!!

SIAMO STUFI, O INTERVENITE O ANDREMO IN PROCURA A DENUNCIARE I RESPONSABILI!!!

I Residenti