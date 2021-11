Piazza Pino Pascali, una fabbrica di problemi irrisolti

È tempo che Piazza Pino Pascali sia messa sotto la lente d’ingrandimento del Municipio V, visto che i suoi problemi hanno bisogno di un ambizioso progetto di riqualificazione più che mai indispensabile. Abbiamo bisogno di un progetto ambizioso visto come è ridotta la sede stradale a causa di un a dir poco eccessivo ammaloramento dovuto alle radici dei pini che in alcuni tratti hanno sollevato il manto stradale di oltre 20 cm. e dove c’è anche la necessità della pulizia delle caditoie. Problemi risolvibili visto che un problema analogo fu brillantemente superato già nel 2012 dall’allora municipio VII.

C’è infine la necessità di spostare in un luogo idoneo il servizio di trasbordo dei rifiuti dagli squaletti ai camion madre che Ama Spa effettua sulla piazza dal lunedì al sabato compreso per oltre 12h al giorno.

Si ripropone un tavolo con RFI che da un paio di mesi ha inaugurato il parcheggio alla fermata Togliatti e riaperto l’inversione di marcia sulla stessa Palmiro Togliatti evitando così la pericolosa manovra sulla via Collatina. Si riuscirà a fare qualcosa e a ridare dignità ai residenti di un quartiere che tra l’altro deve già subire la presenza invadente della prostituzione di strada. Infatti i cittadini oltre ai rifiuti sono costretti a subire fin sotto le finestre e addirittura negli spazi condominiali scene di meretricio.

Infine c’è la necessità di dare esecutività ad una Mozione tra l’altro approvata all’unanimità dal precedente Consiglio e proposta proprio da Maura Lostia oggi Assessore ai LL.PP. in cui tra le varie cose si chiedeva di dotare il piccolo parcheggio sulla Palmiro Togliatti di illuminazione pubblica, vista anche la presenza della fermata Atac sprovvista tra l’altro di pensilina.

Oggi in municipio abbiamo una nuova Giunta, ma di certo, se non si aprirà un tavolo partecipato di discussione insieme ad Ama SpA, AceaAreti Illuminazione pubblica e Atac, la situazione di quel quadrante è destinata a non migliorare mai!