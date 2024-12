Piazza San Giovanni in Laterano riapre alla città

È stata riaperta alla città piazza San Giovanni in Laterano dove il dipartimento lavori pubblici di Roma Capitale, a partire da aprile, ha avviato i lavori di riqualificazione del piazzale antistante alla Basilica e la manutenzione dell’area prospiciente alla Scala Santa.

In particolare, è stata riqualificata la pavimentazione con attenzione al mantenimento del verde pubblico e alla sostenibilità ambientale. La sistemazione include, infatti, aiuole dotate di impianto di innaffiamento automatico e fontane a raso per contrastare le isole di calore.

L’intervento si estende su una superficie di 18mila metri quadri ed ha un costo complessivo di 15 milioni di euro finanziati con fondi giubilari.

Il progetto è stato realizzato dalla società di architettura OneWorks. L’esecuzione dei lavori è all’85 per cento; entro febbraio la piazza sarà conclusa. È comunque sempre fruibile per la città e per gli eventi giubilari.

Il sindaco Roberto Gualtieri con l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini ha visitato la piazza, alla presenza del cardinale vicario della Diocesi di Roma Baldo Reina e di Monsignor Rino Fisichella.

“Ora abbiamo una piazza più adeguata a una basilica storica come San Giovanni in Laterano, una piazza con splendide pavimentazioni in marmo, con l’acqua, con del verde, un intervento che chiuderemo in anticipo sul cronoprogramma nella sua configurazione finale: era previsto per marzo ma chiuderemo a febbraio.

Nonostante lo stop per i ritrovamenti archeologici, siamo riusciti ad aprire la piazza per l’apertura della Porta Santa: un altro risultato straordinario che testimonia la validità del metodo Giubileo’’. Così il Sindaco Gualtieri.

“Siamo in linea con il cronoprogramma procedurale e finanziario – ha commentato l’assessora Segnalini -. Abbiamo lavorato ogni giorno con l’obiettivo di chiudere il cantiere in anticipo, ma l’approfondimento archeologico ha implicato un fermo del cantiere di 92 giorni e un adeguamento progettuale affinché le strutture sottostanti alla pavimentazione non interferissero con le strutture murarie antiche. Sono state studiate nuove soluzioni in grado di raccordare la realizzazione della sistemazione esterna e tutelare i beni archeologici.

Il lavoro è complesso, non lo vediamo ma sotto alla pavimentazione ci sono vasche ipogee per: la raccolta dell’acqua, il ricircolo delle fontane, il sistema di impianti per il funzionamento delle fontane stesse, l’invarianza idraulica della piazza e il sistema di irrigazione delle aree erbose. La posa della pietra è un ricamo che richiede particolare competenza e abbiamo trovato maestranze di grande qualità. Entro febbraio – conclude l’assessora – ci sarà il completamento della pavimentazione”.

I dettagli dell’intervento

L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova pavimentazione, che richiama i disegni cosmateschi della Basilica, realizzata con pietre tradizionali romane, come il sanpietrino, la basaltina e il travertino di tre differenti tonalità, intervallata da manto erboso, per assicurare la permeabilità del suolo.

Oltre alle scelte strategiche in termini di design e materiali, sono state inserite dodici fontane a raso per generare l’effetto di raffrescamento e rendere la piazza uno spazio più vivibile. Le fontane sono dotate di illuminazione volta a enfatizzare anche nelle ore notturne l’effetto di rispecchiamento della facciata della Basilica.

Lo stato di avanzamento dei lavori della piazza è arrivato all’85 per cento di esecuzione; da Dpcm il termine di completamento dell’intero intervento (piazza e area Scala Santa) è previsto entro il primo trimestre del 2025.

In particolare, sono conclusi i lavori sul lato destro, sul sagrato e sul percorso centrale, a meno di piccole finiture. Sul lato sinistro, sono state completate le sei fontane compresa l’illuminazione, mentre deve essere terminata una parte della pavimentazione e degli inserti a verde.

Per l’apertura della Porta Santa l’area sarà fruibile, grazie ad un manto erboso temporaneo. La ripresa dei lavori avverrà a partire da gennaio e sarà portata a termine, senza mai chiudere la piazza alla fruizione pubblica, entro febbraio prossimo.

A fianco all’intervento principale, Areti con 550mila euro di fondi giubilari ha realizzato l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione artistica della Basilica.

