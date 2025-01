Piazza San Giovanni, riparte il cantiere

È ripreso questa mattina il cantiere giubilare in Piazza San Giovanni in Laterano, di fronte alla Basilica.

I lavori sono stati completati all’85% e, come annunciato, già da questa mattina (2 gennaio) sono state riavviate le lavorazioni che si concluderanno al più tardi entro il primo trimestre 2025.

L’area interessata dal cantiere sarà circoscritta e la piazza rimarrà sempre fruibile per tutti gli usi civili e religiosi.

“Come abbiamo annunciato il giorno dell’apertura insieme al sindaco Gualtieri – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini – i lavori sulla piazza dovranno proseguire per ultimare l’area residuale mancante, come la parte a prato, le stuccature su tutta la piazza e alcune rifiniture.

Siamo in anticipo sui tempi dettati dal Dpcm e contiamo di concludere entro fine febbraio.

Al termine di tutte le lavorazioni stabiliremo anche gli orari di funzionamento delle fontane per assicurare alla piazza, e all’intero progetto, quell’effetto scenico che è alla base dell’intuizione dello studio One Works”.

