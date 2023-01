Piazzale Loriedo – Storia di un progetto “fallito” realizzato con il denaro della comunità

Anche i più bei progetti, in questa città, non sono destinati a durare e spesso finiscono nell’abbandono e nell’incuria. Questa è la storia triste di piazzale Loriedo, un bel progetto voluto dal sindaco Veltroni nell’ambito delle “Cento piazze della Capitale” e da tempo abbandonato al suo destino. Basta entrare dal cancello per rendersi conto dello stato dell’area verde ormai diventata parente povera di quella che ancora ricordiamo. I suoi viali sono tutt’ora sbarrati da inferriate da cantiere che ne impediscono il passaggio, fogliame ed erbacce sparse ovunque nonostante che l’area sia affidata ad un gestore del verde, l’ex Bar Dolce e Salato pressoché distrutto dai vandali (che fine ha fatto il bando di riassegnazione?), la fontana desolatamente vuota da giorni soggetta continuamente a manutenzione (Chiamata da diversi residenti la fontana della vergogna perché da quando è stata realizzata sono stati più i giorni di fermo che quelli di funzionamento).

E in tutto questo degrado che cosa fa l’amministrazione di prossimità? Realizza un murales del costo di diecimila euro ossia denaro pubblico che poteva essere impiegato molto meglio al di là della polemica se sia un’opera degna di questo quartiere o meno.

La storia recente di quest’area parte dall’8 agosto 2017 ossia dal provvedimento di sequestro della struttura in gestione al Bar Dolce e Salato eseguito dal IV gruppo della Polizia Locale in esecuzione della D.D. 1046/2016 del 20-7-2016 e della D.D. 1099/2016 del 5-8-2016 del IV Municipio. Il provvedimento riguarda l’edificio del Bar/Ristorante dove sarebbero stati realizzati alcuni abusi edilizi al piano ipogeo e la presenza di pensiline attualmente rimosse.

Più di cinque anni non sono bastati per risolvere la contesa in tribunale anche se attualmente non ci sono più vincoli per procedere ad una nuova assegnazione. E allora cosa impedisce di emettere un nuovo bando di concessione del manufatto? La domanda posta al Municipio e al Comune è ancora senza risposta e il degrado dell’area continua a progredire come i costi che dovranno essere approntati per recuperarla.

Piccolo dossier riepilogativo

Ma per capire cosa sia avvenuto nel tempo riportiamo un piccolo dossier riepilogativo.

08-ago-2017

Provvedimento di sequestro per presunti abusi edilizi della struttura in gestione al Bar Dolce e Salato eseguito dal IV gruppo della Polizia Locale in esecuzione della D.D. 1046/2016 del 20-7-2016 e della D.D. 1099/2016 del 5-8-2016 del IV Municipio. L’oggetto del sequestro non è il parco ma esclusivamente il fabbricato del bar-ristorante ma non si conoscono i motivi per i quali viene chiuso tutto causando un danno ai cittadini.

07-mag-2018

Piazzale Loriedo in abbandono – Contenzioso complesso o abusi accertati?

26 luglio 2018

l’Amministrazione comunale, con la Determina del dott. Mori, ha revocato la concessione alla ditta Dolce e Salato. La revoca dell’affido sarebbe stata per alcuni abusi edilizi al piano ipogeo e la presenza di pensiline attualmente rimosse.

06-ago-2018

L’associazione Vivere a Colli Aniene, insieme a Roma Civita Opus, apre una petizione on line “Contro il “Degrado” dell’area verde pubblica di Piazzale Loriedo (Colli Aniene)” che in brevissimo tempo raccoglie 1000 firme

13-set-2018

In merito alla convocazione odierna (13-9-2018) della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza del IV Municipio, – scrive in una nota l’assessore all’ambiente del IV Municipio Fabio Grifalchi – scusandomi dell’assenza per sopraggiunto imprevisto, si dà notizia al Presidente della Commissione e relativi Consiglieri che in merito al Parco Loriedo, come noto in carico al Dipartimento Tutela Ambiente, questo Assessorato e la Presidente sono in costante contatto con il relativo Assessorato alla Sostenibilità Ambientale per sollecitare uno sblocco della situazione in essere. La stessa Presidente, la scorsa settimana, ha chiesto un formale incontro alle parti per redimere la situazione. Ad oggi il parco ha nuovamente le entrate chiuse, ed il Concessionario ha interrotto qualsiasi tipo di interlocuzione con l’Assessorato Capitolino in attesa della definizione del contenzioso in esser di carattere Penale… (segue)

08-ott-2018

Audizione Associazioni Territoriali in Commissione Ambiente – Tra informazione e disinformazione

12-apr-2019

Come era facile prevedere gli impegni presi a livello di Commissione Ambiente del IV Municipio si sono rivelati per degli inutili “bla, bla, bla” senza alcun seguito. L’apertura del parco pubblico di piazzale Loriedo non c’è stata!

25-giu-2019

ASL Roma 2: Rischio legionella a Piazzale Loriedo

27 giugno 2019

La Sindaca di Roma Virginia Raggi, insieme alla Presidente del IV Municipio Roberta Della Casa e a tutta la sua giunta, ha presenziato al via dei lavori per la sistemazione e la riapertura del Parco di Piazzale Loriedo. Come vedremo dai fatti successivi questa riapertura è stata solo una farsa di cui non si è capito lo scopo

16-lug-2019

Cancelli sbarrati a piazzale Loriedo nonostante l’annuncio di riapertura della Sindaca

19-lug-2019

Riaperto il parco di Piazzale Loriedo – Roberta Della Casa “È stato complicato ma ce l’abbiamo fatta!” – Peccato che la riapertura durerà poco e il parco resterà senza alcuna manutenzione diventando in breve una nuova savana.

09-giu-2020

Arrivano i vandali a distruggere il bar

16-lug-2020

La ex presidente del IV Municipio Roberta Della Casa comunica: “…proprio in questi giorni il nostro servizio giardini sta procedendo alla cura del verde ed entro qualche settimana anche le fontane torneranno in funzione. Per la struttura commerciale, il procedimento giudiziario si è concluso, ed a breve, sarà pubblicato un bando per la ricerca di un nuovo gestore”. Pensate che questa squallida storia stia procedendo verso l’epilogo? Noi nutriamo tanti dubbi essendo già stati scottati dagli annunci del passato.

7 febbraio 2022

“Ripristinare questo spazio – ha spiegato Federica Desideri, assessora all’ambiente di via Tiburtina – è in cima alle nostre priorità. Vogliamo mettere a punto una soluzione che possa riqualificare in maniera duratura l’area con tutti gli attori in causa. Già fino ad ora ci siamo attivati in questo senso

7 febbraio 2022

Il presidente del IV Municipio Massimiano Umberti: “Lo abbiamo promesso in campagna elettorale, avvieremo le procedure per restituire la piazza ai cittadini”.