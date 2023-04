Piccoli robot crescono con “Gli Amici Di Conca D’Oro – APS”

Un nuovo evento gratuito ed aperto a tutti è organizzato dall’associazione di promozione sociale “Gli Amici Di Conca D’Oro – APS” per far conoscere ai bambini il mondo della robotica ma soprattutto come programmarli.

L’iniziativa che si terrà sabato 15 aprile alle ore 16.00 è a numero chiuso, per un massimo di 15 bambini.

L’iniziativa vuole avvicinare i bambini sotto ai 9 anni alla conoscenza della programmazione divertendosi, perchè è il miglior modo per apprendere le basi di questa disciplina che nei prossimi anni sarà sempre più considerata.

Grazie alla disponibilità del volontario e super esperto Fabio, sarà dedicato un pomeriggio a scoprire la programmazione ma soprattutto trascorrere un momento di divertimento e formazione.

Chi vuole partecipare o avere maggiori informazioni può inviare una email a gliamicidiconcadoro@outlook.it