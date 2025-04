Pigneto: 21enne muore dopo un panino vegano, indagato il titolare del locale

Un pranzo innocente in un ristorante vegano al Pigneto si trasforma in una tragedia. Avarie Anne Tierney, una giovane studentessa americana di 21 anni, è morta il 2 aprile dopo aver consumato un panino che conteneva un ingrediente che le era letalmente allergico: gli anacardi.

A tre giorni dalla sua morte, la Procura di Roma ha iscritto il titolare del ristorante nel registro degli indagati per omicidio colposo. L’indagine è appena iniziata, ma già si fanno strada le domande inquietanti: cosa è andato storto in quel pranzo?

Secondo quanto emerso, Avarie era allergica agli Anacardi, una condizione che la giovane conosceva bene. Ma come è stato possibile che un panino con anacardi sia finito nel suo piatto? La pista più probabile sembra quella di una incomprensione linguistica: non è chiaro se Avarie abbia comunicato chiaramente la sua allergia al personale del locale o se, a causa di una barriera linguistica, non sia riuscita a comprendere correttamente il menù. Una tragica fatalità che potrebbe essere il motivo di una morte evitabile.

La scena del dramma si è consumata velocemente. Poco dopo aver mangiato, Avarie ha cominciato a sentirsi male. Le sue amiche, terrorizzate, l’hanno accompagnata in tutta fretta verso la sua residenza in via Casilina, nel tentativo di darle i farmaci salvavita. Ma c’era un problema: quella tragica giornata, Avarie non aveva con sé i cortisonici che le avrebbero salvato la vita.

La sua situazione è degenerata rapidamente. Shock anafilattico. All’arrivo dei soccorsi, i tentativi di rianimazione sono durati più di mezz’ora, ma non sono riusciti a strapparle la vita.

Nel frattempo, il ristorante è stato chiuso e l’indagine è partita a tutta velocità. L’autopsia diventerà un passaggio fondamentale per chiarire le cause del decesso e verificare la responsabilità del locale.

Il titolare è stato accusato di omicidio colposo. Un’accusa pesante, ma per ora resta solo un atto dovuto. Il destino di Avarie potrebbe essere stato segnato da una combinazione fatale: un panino, una allergia e una possibile incomprensione che ha spezzato una giovane vita in un attimo.

