Pigneto sempre più sostenibile: ecco la macchinetta che trasforma il vetro in punti

Al Pigneto è arrivata una piccola rivoluzione per il riciclo: Ama ha inaugurato la prima macchinetta “mangia-vetro” della città, dove bottiglie e barattolini in vetro possono trovare nuova vita.

“Come giunta municipale – spiegano il minisindaco del municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore all’Ambiente, Edoardo Annucci – siamo felici di accogliere nel nostro territorio questo nuovo servizio che incentiva comportamenti virtuosi. Un ringraziamento all’assessorato all’Ambiente, ad Ama e alla Direzione tecnica municipale”.

La macchina si trova all’incrocio con piazza del Pigneto, nel cuore dell’isola pedonale. Cittadini e avventori dei locali ora possono conferire correttamente il vetro e, contemporaneamente, sostenere l’economia circolare.

E c’è anche un piccolo incentivo: ogni bottiglia o barattolo conferito assegna un punto, e al raggiungimento di 20 punti si potrà ricevere in omaggio una bibita analcolica presso il vicino locale The Forum Roma, che ha aderito all’iniziativa.

Ma non è tutto: nei prossimi mesi, annuncia l’assessore Annucci, il municipio V vedrà l’installazione di nuove campane per il vetro, rendendo ancora più facile per i cittadini contribuire alla raccolta differenziata e al rispetto dell’ambiente.

