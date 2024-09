Pista atletica Tor Tre Teste, Onorato: Sport e Salute Spa curerà i lavori di riqualificazione

Il 19 settembre 2024 una folta delegazione capitanata dall’Assessore allo Sport del Comune di Roma Alessandro Onorato si è recata in visita al campo di Atletica Nori a Tor Tre Teste per fare il punto sulla situazione e sui tempi per il rifacimento della pista in tartan ammalorata in più punti e che soffre anche di un cedimento del terreno.

Presenti il consigliere comunale Nanni, tra l’altro Vice Presidente della Commissione capitolina Speciale Giubileo. Per il V municipio il presidente Mauro Caliste e i consiglieri Ferrari, Mattana, Procacci, Di Cagno oltre ai funzionari della X Commissione (presieduta dal consigliere comunale Nando Bonessio, assente per impegni istituzionali) che si occupa di Sport e qualità della Vita e che domani ha organizzato la seduta online della Commissione Sport proprio sul tema della pista di atletica di Tor Tre Teste e a cui siamo stati invitati a partecipare come testata giornalistica del Municipio. Presente anche Roberto De Benedictis presidente ACSI e rappresentanti di associazioni locali.

L’assessore Onorato insieme ai partecipanti all’incontro, ha quindi compiuto un giro di pista per constatare di persona il suo stato penoso.

Dalla realizzazione dell’impianto nel lontano 2005 (fu poi consegnato ai gestori nel 2007) da 20 anni circa il Comune non è mai intervenuto, neppure per effettuare il collaudo (che avrebbe consentito di attuare un’opera di prevenzione).

Al termine del sopralluogo l’assessore capitolino Alessandro Onorato ha assicurato il suo impegno per una soluzione rapida ed efficace ed ha ha affermato:

«Dopo 20 anni, rifaremo la pista di atletica leggera di Tor Tre Teste nel V Municipio.

È l’unica in uno dei quadranti più popolosi di Roma, ma da 8 anni è in parte inagibile e in un grave stato di degrado tra avvallamenti e fratture.

Ringrazio davvero Sport e Salute Spa e l’Ad Diego Nepi Molineris che cureranno l’intervento: i lavori di riqualificazione saranno una legacy degli Europei di Atletica che si sono tenuti a Roma questa estate».

Mi viene spontaneo commentare: Ce n’est qu’un debut continuons le combat! (E’ un inizio, continuiamo la lotta).

Resta confermato il prossimo appuntamento domenica 29 settembre ore 9,30-12 con sit-in di protesta per il ripristino della pista di atletica e per la risistemazione dei viali del parco Tor Tre Teste!.

