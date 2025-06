Pista ciclabile o discarica? Alla Magliana è emergenza ambientale

C’è una pista ciclabile, nel cuore della Magliana, che costeggia il Tevere e dovrebbe essere un’oasi di sport e relax per chi sceglie di muoversi in modo sostenibile.

Ma basta percorrerne poche centinaia di metri per accorgersi che quel tratto, quello di Lungotevere Riva Pian Due Torri, somiglia più a un’area dismessa che a un’infrastruttura pubblica.

Tra sterpaglie, canneti incolti e rovi che invadono l’asfalto, spuntano materassi abbandonati, pneumatici esausti, mobili rotti, persino estintori e rifiuti speciali. Un panorama surreale, che più che a una via verde ricorda le immagini di una discarica a cielo aperto.

A lanciare l’allarme è stato il movimento Ecoitaliasolidale, durante un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi. Presenti il presidente Piergiorgio Benvenuti e il delegato di zona Franco Coniglio, che hanno documentato con foto e video la situazione definita senza mezzi termini “intollerabile”.

“È una vera bomba ecologica – ha dichiarato Benvenuti – un luogo pensato per la mobilità dolce trasformato in una trappola ambientale. Con l’estate alle porte, il rischio incendi è concreto, anche perché qui ci troviamo vicino a scuole, impianti sportivi e case abitate”.

La pista, infatti, corre a pochi metri da edifici residenziali e luoghi frequentati da famiglie e studenti. Eppure, in quell’angolo della città, nessuno sembra intervenire.

La vegetazione cresce libera, copre i cartelli, invade le corsie. I rifiuti si accumulano indisturbati, segno che il degrado non è nato ieri, ma si è stratificato nel tempo.

“Servono bonifiche immediate – ha aggiunto Coniglio – e controlli costanti per evitare che questo tratto venga lasciato all’abbandono totale. Altrimenti anche le nuove opere saranno destinate a morire nello stesso modo”.

Parole che suonano come un monito, soprattutto alla luce dei 38 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio per nuovi progetti di mobilità sostenibile, tra cui la tanto attesa pista ciclabile Ostia–Colosseo. Di questi, ben 18 milioni saranno destinati al collegamento con Ostia Antica.

