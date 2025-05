Pista ciclabile: potenziata la riqualificazione da Castel Giubileo a Ponte Milvio

Decoro, sicurezza e piena fruibilità. Sono queste le tre parole chiave che guidano il nuovo intervento di manutenzione straordinaria sulla pista ciclabile lungo la dorsale del Tevere, tra Castel Giubileo e Ponte Milvio.

Un percorso amatissimo da ciclisti, runner e cittadini, oggi finalmente al centro di un’opera di pulizia e recupero che promette di restituirgli piena dignità urbana.

Le immagini parlano da sole: squadre al lavoro, mezzi meccanici in azione e decespugliatori impiegati in ogni angolo.

Il Municipio XV ha chiesto un’accelerazione dei lavori e l’assessorato ha risposto con un potenziamento degli operatori sul campo. Un segnale chiaro: il Tevere non è solo fiume, ma spina dorsale verde della città.

Gli interventi, partiti da Castel Giubileo, stanno avanzando rapidamente verso Tor di Quinto, mentre in parallelo, da piazza Maresciallo Giardino – zona Lungotevere Capoprati – le squadre operano manualmente in direzione del Foro Italico e Ponte Milvio. Un lavoro certosino che coinvolge vegetazione, sicurezza e pulizia, con l’obiettivo di garantire a romani e turisti un percorso sicuro e gradevole.

“Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni – annunciano in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’assessore alle politiche ambientali, Marcello Ribera – e non escludiamo un ulteriore incremento delle squadre in campo.”