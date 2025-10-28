Più sicurezza e vivibilità: il Municipio VIII chiede di ridisegnare la Circonvallazione Ostiense

Una delle arterie più congestionate e simboliche del quadrante sud della Capitale potrebbe presto cambiare volto.

La Circonvallazione Ostiense, da anni piegata dal traffico e dall’inquinamento, è al centro di una proposta di trasformazione radicale: ripensarla come un vero boulevard urbano, con spazi verdi, percorsi ciclabili e aree pedonali, restituendo respiro e vivibilità al quartiere.

A proporlo è una mozione firmata da Pd e Sinistra Civica Ecologista, che sarà discussa nel Consiglio del Municipio VIII mercoledì 29 ottobre.

Un’arteria ormai inadeguata

Il documento, indirizzato al sindaco Roberto Gualtieri, parte da una constatazione netta:

“Negli anni le funzioni, gli usi e il carico di traffico della Circonvallazione si sono modificati, mostrando l’inadeguatezza del presente sistema viario, giornalmente soggetto a un forte carico di traffico e con un disegno ormai da ripensare”.

Un’infrastruttura pensata per un’altra epoca che oggi fatica a reggere le trasformazioni urbanistiche della zona e la forte presenza commerciale che la anima ogni giorno.

Un nuovo boulevard per il cuore del Municipio VIII

L’obiettivo è ambizioso: trasformare la Circonvallazione Ostiense in un boulevard internazionale, un asse moderno e sostenibile che integri viabilità, spazi pedonali, verde e piste ciclabili.

Un modello di rigenerazione urbana capace di collegare idealmente la metro Garbatella con l’Appia Antica, unendo vivibilità, cultura e turismo.

“Vogliamo immaginare una nuova funzione per quest’area strategica, capace di valorizzare la sua posizione e renderla parte di un sistema urbano più armonico e sicuro”, spiegano i promotori della mozione.

Sicurezza e barriere architettoniche nel mirino

Oltre al tema della viabilità, c’è quello – urgente – della sicurezza stradale. Il Dipartimento Mobilità del Comune di Roma ha già programmato la revisione dell’incrocio tra Circonvallazione Ostiense e via Nicolò da Pistoia, classificato come black point.

Ma, secondo Pd e Sce, non basta: “Serve un intervento più ampio, che includa altri punti critici e preveda anche l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo tutto l’asse viario”.

Un progetto da costruire insieme ai cittadini

La mozione chiede infine al Campidoglio di finanziare uno studio di fattibilità per ridisegnare complessivamente gli spazi della Circonvallazione, rivedendo anche lo square centrale e le sue funzioni.

Un percorso da condividere con chi vive e lavora nel territorio: “Il progetto – sottolineano i consiglieri – dovrà essere costruito insieme ai residenti e alle reti commerciali, attraverso un percorso di partecipazione che metta al centro la qualità degli spazi urbani e la vita delle persone”.

Un nuovo volto per la Circonvallazione Ostiense, insomma, che da strada congestionata potrebbe diventare spina dorsale di un quartiere più sostenibile, verde e vivibile.

