Planet Solidarietà a scuola con il “Laboratorio di Giornalismo”

Presso l’I.C. Largo Cocconi – plesso Verga, la onlus Planet Solidarietà ha presentato il progetto “Laboratorio di Giornalismo”, un corso di quattro mesi rivolto a 22 studenti della scuola media.

Il percorso prevede anche una visita agli studi televisivi e si concluderà con una premiazione in Campidoglio, alla presenza delle Istituzioni.

Il progetto è stato illustrato nel corso di una partecipata conferenza dal dirigente scolastico Wanda Giacomini, dal fondatore e dal presidente di Planet Solidarietà Francesco Figliomeni e Luisella Di Curzio, e dal giornalista televisivo Giuseppe Caporaso, con la collaborazione dei volontari Mirella Flumine, Concetto Arena e Alfredo Tirabosco.

Tra i presenti anche Vincenzo Luciani e Alessandro Moriconi di Abitare A, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, oltre all’ex Comandante dei Carabinieri Sergio Iannaccone e all’ex presidente del Consiglio d’Istituto Federico Porzio.

Già dal primo incontro, i ragazzi hanno mostrato spirito critico e grande voglia di imparare. In un mondo che cambia rapidamente, investire sulla consapevolezza e sulla responsabilità delle nuove generazioni è un passo importante verso i giornalisti di domani.

Planet Solidarietà non è nuova alla realizzazione di questi progetti e infatti, già nel 2023, aveva brillantemente chiuso un analogo progetto presso l’I.C. P. Mattarella nel municipio IV.

Va ricordato che tutti impegni e progetti realizzati dalla Planet Solidarietà sono possibili grazie alla donazione del 5xmille al momento della compilazione della denuncia dei redditi.

