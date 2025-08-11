Pnrr a Roma: 284 cantieri in corsa, il 91% è già partito

Roma, agosto. In una capitale sospesa tra caldo e ferie, i cantieri del Pnrr non vanno in vacanza. Sotto il sole d’estate, dietro le transenne e tra le impalcature, si costruiscono pezzi di futuro: scuole che rinascono, parchi che prendono forma, piste ciclabili che tagliano nuovi percorsi.

A fotografare l’avanzamento di questa grande opera collettiva è Giovanni Caudo, consigliere di Roma Futura e presidente della commissione speciale Pnrr, che l’8 agosto ha consegnato la settima relazione semestrale a sindaco, assessori e consiglieri.

Un lavoro di monitoraggio serrato: 18 sedute tra gennaio e giugno 2025, 114 dall’inizio del mandato, con un’attenzione particolare per asili nido e scuole, poli civici, il programma Caput Mundi in vista del Giubileo e la mobilità ciclabile.

Il quadro che emerge è di una città in pieno fermento: 284 progetti finanziati, per un valore complessivo di 1,136 miliardi di euro, con il 91% già avviato o concluso e un avanzamento economico dell’86,6%. Poche le criticità: solo tre scuole rischiano di essere portate a termine con fondi ordinari anziché Pnrr.

Ma non ci sono solo cantieri scolastici. Giugno ha visto la commissione Pnrr sedere insieme a quella Ambiente, presieduta da Giammarco Palmieri (Pd), per discutere gli interventi sulle Mura Aureliane.

È qui che prende forma un sogno verde: il Parco Lineare delle Mura, dall’arco sud di Testaccio fino a San Giovanni, reso possibile dai due stralci del progetto Cento Parchi su via di Porta Ardeatina e Porta San Sebastiano. Per completarlo serviranno 4,6 milioni di euro, previsti nel bilancio di novembre.

Ma Caudo lancia l’allarme: «Non possiamo pensare solo al presente. Il 2026 arriverà presto e, senza una strategia, rischiamo di vedere svanire quanto costruito. Serve pianificare adesso il “dopo”, per dare continuità e valore a ciò che stiamo realizzando».

