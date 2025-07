PNRR, ispezione europea al Centro Idrico Eur: “Modello virtuoso di investimento green”

Venerdì 4 luglio, una delegazione d’eccezione ha varcato i cancelli del Centro Idrico Eur, uno dei nodi strategici del sistema idrico della Capitale che serve oltre 400.000 cittadini romani. A guidarla, Céline Gauer, Direttrice generale della Task Force PNRR della Commissione europea, giunta a Roma per una verifica diretta sull’avanzamento dei lavori finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ad accompagnarla, in un incontro che ha avuto il sapore dell’ispezione e della collaborazione istituzionale, anche il ministro per gli Affari Europei Tommaso Foti, l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, insieme ai vertici di Acea Acqua e ACEA ATO 2.

Il progetto sotto la lente è ambizioso e sostenibile: con un finanziamento da 4 milioni di euro, è in corso la realizzazione di una nuova condotta DN1000 lunga circa 100 metri. Una piccola rivoluzione ingegneristica che permetterà di eliminare l’uso del gruppo di pompaggio e di ottenere un risparmio energetico stimato in 60.000 kWh all’anno.

Ma questo è solo uno dei tanti tasselli di un mosaico molto più ampio. I progetti messi in campo da Acea ATO2 con i fondi PNRR ammontano a quasi 100 milioni di euro, di cui 50 provenienti direttamente dall’Unione Europea, e coinvolgono anche i territori di Fiumicino e dei Castelli Romani.

Entro il 31 dicembre 2025, l’obiettivo è la distrettualizzazione di 2.800 chilometri di rete idrica, una strategia che consente una gestione più efficiente e controllata delle perdite. I numeri, già oggi, raccontano un impatto concreto: 56 PRS installati, 94 chilometri di rete rinnovati su 120 previsti, 46 milioni di metri cubi d’acqua risparmiati e 14 GWh di energia elettrica non consumati.

“Questo centro rappresenta un modello virtuoso di utilizzo dei fondi europei, dove innovazione e sostenibilità camminano insieme”, ha commentato Céline Gauer a margine della visita. “Ridurre le perdite idriche e l’uso di energia è una priorità per tutte le città europee. Roma, con questo progetto, dimostra di essere sulla buona strada”.

